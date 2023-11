Smacchia e Galavotti docenti di un corso sull’arte ceramica

In partenza a Urbania un corso di formazione gratuito per Maestro Ceramista, finanziato dal comune di Urbania in collaborazione con la Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino, organizzato per celebrare i 500 anni dalla nascita di Cipriano Piccolpasso.

I corsisti acquisiranno competenze tecniche e pratiche nella produzione di manufatti in ceramica e saranno affiancati dai maestri ceramisti Gilberto Galavotti e Giuliano Smacchia della Bottega d’Arte L’Antica Casteldurante e i ceramisti dell’Associazione Amici della Ceramica.

"Lo scopo è conservare e valorizzare la tradizione ceramica d’eccellenza di Urbania – dichiara il sindaco Ciccolini – in questo momento di crisi dell’artigianato il corso vuole dunque rappresentare un’occasione di rilancio per il futuro". Una parte del corso sarà curata da Confartigianato per aiutare chi è orientato all’imprenditorialità a destreggiarsi tra la normativa fiscale e tecnica di settore. Il termine per le iscrizioni è il 30 novembre e le lezioni partiranno a dicembre. Maggiori informazioni sono disponibili all’Ufficio Turismo di Urbania (0722 313165).

v. d.