Smaltimento amianto: all’ex Osca la fase finale

Il Comune si muove per terminare lo smaltimento dell’amianto dalla zona dell’ex Osca, che aveva acquistato all’asta nel 2021 allo scopo di trasformare l’area, ampia due ettari, nel nuovo cuore di Canavaccio e della vallata. In attesa di uno scorrimento della graduatoria del bando Pnrr a cui è stato presentato il progetto di riqualificazione, cosa che garantirebbe i fondi necessari per realizzarlo, l’amministrazione sta per procedere all’ultima fase della bonifica: "Abbiamo richiesto il preventivo dell’operazione che servirà per completarla – spiega il sindaco, Maurizio Gambini –. Inoltre, abbiamo fatto domanda per il rimborso dei fondi che avevamo anticipato al liquidatore per il primo blocco di smaltimento dell’amianto: il lavoro sarebbe dovuto essere a carico del privato, ma c’era la possibilità di finanziarlo noi, per procedere subito, con una successiva restituzione del credito, che ora ci spetta. Per quanto riguarda il progetto sull’area ex Osca, esso era stato dichiarato ammissibile a finanziamento, ma non è ancora rientrato tra quelli finanziati dal bando Pnrr. Per il momento non ci hanno dato risposta, aspettiamo uno scorrimento di graduatoria. Appena sarà finanziato, partirà".

Del futuro dell’area l’amministrazione aveva già parlato a Canavaccio, in un incontro pubblico con i cittadini, e c’era stato anche un concorso di idee. In prima posizione era arrivata una proposta che prevedeva, tra le varie cose, una piazza al coperto, l’efficientamento energetico delle struttura che rimarrà sull’area (con un impianto fotovoltaico da installare sulla sua copertura), spazi commerciali ed espositivi, parcheggi, un’ampia area di verde urbano e anche una parte residenziale, che era prevista dal progetto Pinqua per la qualità dell’abitare. Infine, ci andrà una parte dell’Archivio di Stato.

n. p.