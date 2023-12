Smartsystem, l’aria di casa vuol dire vittoria . Contro il Lecce due ore e mezza di battaglia

Smartsystem Fano

3

Aurispa Delcar Lecce

1

SMARTSYSTEM : Dimitrov 20, Roberti 22, Galdenzi, Merlo 6, Partenio 6, Raffa (L), Uguccioni, Margutti 5, Focosi 9, Mazzon, Gori, Maletto 9. All. Tofoli.

AURISPA DELCAR LECCE: Mazzone 16, Mariano, Ferrini 9, Cappio (L), Russo, Scaffidi, Cipolloni, Arguelles 21, Monteiro 1, Lanciani 5, Schiattino, Matani, Deserio 6, Soncini 1. All. Pelillo.

Arbitri: Mannarino Matteo e Candeloro Eleonora. Parziali: 25-23, 25-21, 24-26, 25-21.

Note: Fano battute vincenti 11, battute errate 15, muri 10; Lecce battute vincenti 3, battute errate 13, muri 8.

Chiusura d’anno con il botto per la Smartsystem che, davanti al proprio pubblico, supera una coriacea Aurispa DelCar Lecce e si rilancia in classifica. Quasi due ore e mezza di battaglia che hanno ancora una volta confermato la qualità del gioco fanese nelle gare casalinghe, ora si attende la scossa fuori casa. Partita equilibrata al Palas Allende fin dalle prime battute. I padroni di casa abbozzano ad una fuga nel primo set (19-15), ma Lecce torna sotto, nel finale si scatena il solito Roberti (54% in attacco) che con tre punti in fase offensiva trascina i suoi compagni al successo parziale. Black-out virtussino nel secondo periodo di gioco (5-11) con dall’altra Monteiro e Ferrini solidi al servizio. Piano piano però la Smartsystem riattacca i cocci e raggiunge gli ospiti a quota 20. A questo punto si scatena il giaguaro Focosi che, con un muro e due attacchi, permette alla Virtus di fare il break decisivo.

Partita finita? Macché. Lecce combatte punto su punto, va sotto nel terzo (23-22 per il team di coach Tofoli), ma con il rientrante Mazzone chiude il set. Per nulla intimorita dal ritorno degli avversari, la Smartsystem riprende a carburare nella quarta frazione con le battute di Margutti e la grinta di Maletto, onnipresente in prima linea (8-3). Il bulgaro Dimitrov esce allo scoperto, Arguelles tra gli ospiti prova a ribattere in battuta ma l’opposto biancorosso nel finale si scatena mettendo per terra il pallone del punto numero 25, i pugliesi si fermano a quota 23. Ora il gruppo del presidente Cennerilli può festeggiare in serenità il capodanno. Ma già dal 1 gennaio si torna in palestra. Domenica 7 c’è la delicata trasferta di Napoli. Finora i fanesi lontano dalle mura amiche faticano, mente la roccaforte Palas Allende è ancora imbattuta. E’ come se ci fossero due squadre in campo, la Virtus bella davanti al suo pubblico, sempre numerosissimo, e il Fano meno brillante quando gioca in esterna. Ma intanto capitan Raffa e compagni si godono questo importante successo con Lecce.

b.t.