Snam: "Perché la linea Adriatica non è affatto un’opera inutile"

In riferimento all’articolo "Quel gasdotto devasta i boschi dell’appennino", pubblicato ieri su queste pagine e che riportava le considerazioni espresso in un comunicato dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) – Marche la Snam intende precisare che: "La Linea Adriatica, a differenza di quanto si legge nell’articolo, non è un’opera inutile. Potenziando la capacità di trasporto del gas da sud a nord, fa parte delle azioni intraprese da Snam per la sicurezza degli approvvigionamenti minacciata dal conflitto russo-ucraino ed è rientrata per questo nella revisione del Pnrr condotta nell’ottica del REPower EU Plan".

La nota della Snam prosegue: "Il calo della domanda nazionale di gas cui fa riferimento l’articolo non è né omogeneo né interamente imputabile a cause strutturali, e in buona misura è dipeso da fattori che potrebbero anche non ripetersi. Lo dimostra, ad esempio, la domanda di gas italiana del 2024, che è rimasta in linea con quella del 2023, ma anche quella globale del 2023 e del 2024, che è addirittura in aumento e questa dinamica, in assenza di infrastrutture che consentano ampia diversificazione nelle strategie di approvvigionamento, potrebbe aumentare l’esposizione del Paese a nuove crisi dei prezzi. Gli inverni miti degli anni scorsi, che hanno concorso alla riduzione della domanda, non hanno trovato conferma nell’inverno attuale, caratterizzato da temperature più rigide e da un più marcato ricorso agli stoccaggi. La capacità del sistema, inoltre, dev’essere parametrata non su base annua ma sui picchi giornalieri della domanda che in un Paese come l’Italia, in determinati momenti dell’anno possono raggiungere anche i 400 milioni di metri cubi".

"La dismissione dei gasdotti cui fa riferimento l’articolo- continua la Snam- non è in agenda e non sussiste nemmeno in quanto ipotesi. La Linea Adriatica, in particolare, è un progetto hydrogen ready, compatibile quindi con il trasporto di molecole decarbonizzate e quindi funzionale alla stessa transizione energetica prevista dal Pniec. Gli scenari presentati a ottobre da Snam nel proprio Transition Plan, proprio per questo, mostrano gli elevati tassi di impiego degli asset gestiti dal Gruppo anche al 2040 e al 2050. Snam, lungi dal dedicarsi a opere che "sfregiano l’Italia", infrastruttura il Paese avendo cura di ripristinare naturalisticamente e paesaggisticamente le aree interessate dalla posa e dal passaggio dei propri metanodotti, spesso lasciando il territorio in condizioni migliori di quelle antecedenti agli interventi effettuati. Particolare attenzione viene riservata al passaggio delle pipeline attraverso i fiumi, di cui sovente vengono puliti gli alvei e rinforzati gli argini, incrementandone la resilienza in caso di eventi meteoclimatici estremi. I ripristini vegetazionali, oltre a compensare ampiamente il numero di piante tagliate, vengono condotti in maniera tale da mantenere la fertilità preesistente, privilegiando specie autoctone e capaci di svolgere funzioni ecologiche fondamentali, come ad esempio arbusti con bacche appetibili per l’avifauna o arbusti particolarmente fioriti, appetibili per gli insetti impollinatrici".

Amedeo Pisciolini