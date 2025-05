In pieno centro sniffa cocaina tra i passanti

Pesaro, 9 maggio 2025 - E’ stato filmato mentre sniffava cocaina in mezzo ai passanti, in pieno giorno, in via delle Contramine. Poco prima era stato ripreso con un telefonino mentre faceva pipì contro un albero, davanti a tutti e i due video hanno fatto il giro del web.

Il fermo immagine dell’uomo che sniffa in via delle Contramine

La polizia ha individuato un uomo di 60 anni, di origine italiana e senza fissa dimora che, in mezzo all’indifferenza della gente, ha utilizzato un cestino dei rifiuti come base d’appoggio per assumere una dose di cocaina. Gli agenti della Questura hanno notificato al 60enne un provvedimento di allontanamento e il video che lo ritrae è stato pubblicato da un testimone sui social raggiungendo oltre un migliaio di visualizzazioni nelle ore successive alla condivisione.

Nel video si vede l’uomo che tira fuori tutto il necessario per assumere la droga. Un gesto veloce, compiuto senza preoccuparsi di nascondere nulla. E del resto le persone che passano, un ragazzo che fa jogging e un signore che passeggia, non sembrano neppure notarlo. Gli agenti, in poco tempo, lo hanno identificato anche grazie alle immagini di un altro video, circolato sui social, che lo riprende mentre utilizza un albero come toilette lungo via XI febbraio. Le immagini risalgono a poco prima dell’assunzione di droga sopra il cestino dei rifiuti e anche queste, pubblicate sui social, hanno raccolto un coro di commenti pieni di sdegno. L’uomo appare vestito allo stesso modo con pantaloni e felpa neri con sotto una t-shirt blu. A seguito dei controlli effettuati ieri pomeriggio dalla polizia tra via Contramine, piazzale Lazzarini e la zona adiacente al pronto soccorso gli agenti hanno anche sanzionato due persone per ubriachezza. Inoltre un 36 enne rumeno è stato fermato dagli agenti della squadra mobile con circa 70 grammi di marijuana.