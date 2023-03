Società del Soldo, al via le attività sospese per Covid

Con il tradizionale “Pranzo di primavera“ e la consegna degli attestati di benemerenza , domenica 2 partiranno le attività annuali della Società del Soldo di Urbino, che tornano al completo dopo la pandemia. Al primo impegno del 2023 seguiranno una gita sociale, a maggio, e l’appuntamento clou della Festa dei Cappuccini, a Ferragosto, con consegna di buoni alimentari a famiglie urbinati in difficoltà. L’evento di domenica si svolgerà nell’Hotel Tortorina, con ritrovo alle 12: "Ci sarà un momento dedicato alle pratiche burocratiche per l’associazione e un ricco pranzo, durante il quale si alterneranno momenti di animazione magica del Mago Willy, divertenti incursioni di alcuni amici urbinati e attività di gruppo, rese possibile grazie alla generosità dei tanti commercianti che sostengono la Società del Soldo – spiega il presidente, Roberto Burani –. Come ogni volta, chiuderà l’iniziativa la consegna di attestati di benemerenza in ambito culturale, artistico e sociale a sei urbinati che si sono contraddistinti nei rispettivi campi di attività. I premiati di quest’anno sono: Olivia Nesci, Rosetta Borchia, Ermes Ottaviani, Piero Benedetti e Leonardo Cartolari. Resta ancora qualche posto disponibile, ma siamo agli sgoccioli. Per chiedere informazioni o prenotarsi, si può consultare la pagina Facebook “Ente morale Società del Soldo“ o telefonare ai numeri 328 9137113, 340 3523586, 339 1261331". Fondata a metà XIX secolo, l’associazione è il più longevo sodalizio di Urbino. Nacque con la prerogativa di mutuo soccorso per i bisognosi e ha sempre perseguito scopi benefici, sostenendo anziani e famiglie in difficoltà attraverso iniziative e donazioni, atto replicato anche nel 2022. "Dopo aver individuato due situazioni critiche, a dicembre, preservando l’anonimato degli interessati, abbiamo organizzato la consegna di altrettanti buoni alimentari del valore di 450 euro ciascuno", afferma Burani.

Nicola Petricca