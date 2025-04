Società del Soldo, domenica ci sarà il “Pranzo di primavera“

Il tradizionale Pranzo di primavera dà il via alla programmazione annuale della Società del Soldo, associazione urbinate con una storia di quasi 200 anni, durante i quali ha sempre perseguito scopi benefici, sostenendo anziani e famiglie in difficoltà.

Il pranzo sarà domenica 13 all’Hotel La Meridiana (via Urbinate, 43, Trasanni). Le attività proseguiranno il 15 giugno con una gita sociale, una scampagnata tra Cingoli, Lago di Cingoli e Apiro, alla scoperta di arte, paesaggi ed enogastronomia. Confermata anche la Festa dei Cappuccini, evento culmine dell’anno della Società del Soldo, nonché festa più antica di Urbino a essere ancora celebrata: quest’anno si svolgerà dal 15 al 18 agosto, per quattro giornate all’insegna del buon cibo, del ballo e dell’intrattenimento.

Chiuderà simbolicamente l’annata la consegna di buoni alimentari a famiglie urbinati in difficoltà, azione, questa che è stata appena svolta, dopo le attività del 2024. Per quanto riguarda il Pranzo di primavera, l’appuntamento è domenica alle 12. Si tratta di un appuntamento che da sempre l’associazione organizza per riunire i soci e passare una giornata insieme, durante cui ci saranno momenti musicali con Max Gentilini, incursioni comiche o canore di alcuni amici urbinati e attività di gruppo grazie alla generosità di tanti commercianti che sostengono la Società del Soldo. Chiuderà il pranzo un altro momento fortemente legato alla storia dell’associazione, la consegna di attestati di benemerenza culturali, artistici e sociali a quattro urbinati che si siano contraddistinti nei rispettivi campi: quest’anno saranno Sergio Pretelli, Eligio Dini, Gualtiero Gabannini e Lucia Nonni (con la Scuola del libro).

Ci sono ancora posti disponibili: per info o prenotazioni contattare i numeri 328 9137113, 340 3523586, 339 1261331 o consultare la pagina Facebook “Ente morale Società del Soldo“.

Nicola Petricca