Società guidata da Pieri unica candidata per il Natale

Una sola società ha partecipato al bando da 139mila euro per organizzare il Natale pesarese: è Convention Bureau, la società consortile di via Gagarin che ha tra i soci Aspes, Pesaro Parcheggi, Apa hotel e vari imprenditori del turismo pesarese e di cui Luca Pieri è presidente. Per avere certezza dell’affidamento bisognerà attendere la conclusione delle verifiche di rito da parte degli uffici comunali competenti. A Pieri, intanto chiediamo qualche anticipazione.

Perché avete partecipato?

"Semplice: la missione di Convention Bureau è esattamente quella di organizzare eventi per la promozione della città. Il bando per l’organizzazione del Natale a Pesaro va in questa direzione e noi abbiamo competenze e esperienza per poter dare seguito alle aspettative dell’amministrazione comunale".

Cos’è Convention Bureau?

"E’ una società che nacque molti anni fa prendendo le mosse da un bando regionale che stimolava sinergie pubblico-privato per attuare la promozione del territorio a fini turistici. In particolare ha messo a frutto impianti come la Vitrifrigo Arena portando spettacoli, attrattivi per la città".

Uno degli ultimi eventi che Convention Bureau ha organizzato alla Vitrifrigo Arena?

"Mi viene in mente il concerto di Mengoni, per dirne uno".

Lei è il presidente di Convention Bureau perché Aspes è il socio di maggioranza?

"No, no. Non c’entra. Lo sono perché ho messo al servizio della società la mia esperienza e la mia disponibilità. Sottolineo che non percepisco emolumenti. Convention Bureau non ha l’obiettivo di fare profitti. Lavora per attrarre eventi su Pesaro. Quel minimo di utile che viene fuori è investito nuovamente nella promozione delle strutture del territorio".

Visto che si tratta di una società pubblico-privata, specializzata nell’organizzazione di eventi per la promozione del territorio, non avrebbe potuto organizzare il Natale anche negli anni precedenti?

"No. Pesaro ha messo a bando l’organizzazione del Natale quest’anno e non gli anni passati". Solidea Vitali Rosati