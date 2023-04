Soffre per tutti il Cristo di Prandzioch

Si apre sabato all’oratorio di San Giovanni in via Barocci una mostra sul tema della passione di Cristo, curata da Giuliano Santini per Kaus Urbino e intitolata “Vir Dolorum“. L’esposizione, che sarà inaugurata alle ore 17,30, raccoglie opere incise e dipinti dell’artista polacco Szymon Prandzioch, che dopo essere stato ospite di Kaus nella città ducale nel 2012, torna per questa personale che sarà visitabile fino al 7 maggio.

In occasione del periodo pasquale, le opere offrono spunti sul mistero della sofferenza e della redenzione attraverso le incisioni eseguite con la raffinata tecnica del mezzotinto e alcuni piccoli dipinti ispirati da grandi artisti come Antonello da Messina, Hieronymus Bosch e Matthias Grunewald. Szymon Prandzioch (1983) è docente presso l’Accademia di Belle Arti di Katowice e svolge un’intensa attività espositiva, ricevendo nel corso degli anni diversi premi, anche internazionali. La mostra è accompagnata da un testo di presentazione scritto da Marco Cangiotti: "Le opere di Prandzioch – spiega il direttore dell’istituto superiore di scienze religiose urbinate – si raggruppano in due grandi insiemi: uno dedicato alla realtà multiforme dell’ospedale e delle cure sanitarie; l’altro focalizzato sulla passione di Cristo. Da tale accostamento appare la volontà dell’artista di porre a tema la connessione fra la sofferenza degli uomini e coloro che se ne prendono cura, e la sofferenza patita da Gesù nel percorso sino al Golgota. C’è dunque un richiamo al concetto, espresso più volte da papa Francesco, della Chiesa come un “ospedale da campo“: i discepoli del Maestro che si pongono alla sua sequela facendosi prossimi all’umanità malata, ferita, sofferente, per soccorrerla e confortarla. Il brano evangelico cui si fa riferimento è certamente quello della parabola del buon Samaritano".

La mostra, realizzata col coordinamento di Francesco Righi e l’allestimento di Fernando Rusciadelli, è visitabile tutti i giorni a ingresso libero nella sala Salimbeni dell’oratorio.

gio. vol.