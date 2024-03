Sofia, la ’motocrossista’: "Che soddisfazione quando supero i ragazzi"

"I pregiudizi? Per me non esistono. Anche se spesso capita che sono l’unica ragazza in gara, quello che conta veramente è il sano spirito di competizione, il divertirsi in pista e l’impegno a migliorarsi ogni giorno, non che io sia una donna".

Sofia Scudera, motocrossista, ha solo 18 anni ma ha le idee già molto chiare: con le moto, fin da piccola, è stato amore a prima vista. "Mio fratello più grande – dice – aveva la moto e ha sempre praticato questo sport. In più ho avuto la fortuna di abitare proprio di fronte all’officina meccanica Scatafossi, così all’età di 4 o 5 anni ho iniziato anche io. Prima praticavo in una pistina vicino casa, poi nel piccolo circuito che c’è in zona Torraccia ed ora mi alleno allo Junior Camp Tonino Benelli". Sofia come tante bambine, aveva iniziato a fare danza classica: "Da subito – ammette - ho capito che non mi interessava. Nel cuore avevo già le moto, ma per una serie di ragioni ho dovuto abbandonarle per un po’".

La ragazza però non è certo una che si perde d’animo, così all’età di 16 anni torna a pensare al suo sogno: "Per poter tornare a fare motocross e avere una moto ho iniziato a fare il mio primo lavoretto, così finalmente ho comprato la mia KTM 125. Era una due ruote del 2002, un po’ vecchiotta per molti, ma per me la moto più bella del mondo, perché l’avevo comprata con i miei sacrifici e grazie a lei potevo tornare a correre. Una moto a cui mi sono molto affezionata, ma che ho dovuto cambiare anche per entrare a far parte del mondo delle gare. Così sono tornata a fare un nuovo lavoretto e con quello che ho guadagnato sono riuscita a prendermi la Yamaha 125 con cui corro oggi". Sofia è una pilota del Moto Club Pesaro Tonino Benelli ed oggi corre con i colori del team Fix. Lo scorso weekend ha inaugurato la stagione 2024 del campionato regionale, sul circuito di Grottazzolina: "Non è stato un inizio proprio fortunato perché le condizioni della pista non erano al meglio – dice –. Ma sono comunque contenta perché magari un paio di anni fa non avrei corso per paura, mentre invece ce l’ho fatta. Domenica eravamo solo due donne a gareggiare, insieme a 30 uomini". Le motocrossiste devono correre con i ragazzi se non si raggiunge il numero minimo per poter avere una categoria dedicata: "Questo non ha mai influito sul mio percorso – spiega la diciottenne -. Secondo me il fatto di essere molto competitiva e di correre con i ragazzi, non può che invogliare a fare sempre meglio. Questo non è solo uno sport maschile, tutti possono praticarlo senza problemi, perché questa è una competizione alla pari, anzi alcune volte arrivare davanti ai ragazzi dà proprio soddisfazione – ride -. Certo non è sempre facile, perché ci vuole tanta costanza ed allenamento e qualche volta anche i dolori si fanno sentire. Però è uno sport bellissimo e alle ragazze che vogliono avvicinarsi a questa disciplina dico di non ascoltare i pregiudizi e di venire in pista, perché qui ci si diverte". Parola di Sofia.