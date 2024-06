Sofia Minardi trionfa a Milano

Ennesimo prestigioso successo per Sofia Minardi e per la Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro. La sedicenne si è confermata praticamente imbattibile nella specialità del tiro di precisione trionfando alla Bocciofila Caccialanza di Milano nello "Special event" federale che precedeva la gara Major seniores. Invitata alla competizione in quanto campionessa d’Italia juniores della specialità, la Minardi ha dato vita a una prestazione super, riuscendo a trionfare nelle fasi di qualificazione nel corso delle quali ha messo in fila anche i colleghi maschi. In finale ha sconfitto un altro marchigiano, l’anconetano Matteo Martini, surclassato con un punteggio super.

Fortissima anche nelle partite classiche, la Minardi diventa quasi inarrivabile nel tiro di precisione grazie alle sue doti di concentrazione e freddezza. Il futuro delle bocce italiane al femminile è nelle sue mani oltre che in quelle di altri talenti della Bocciofila Metaurense del presidentissimo Tonino Tonelli come le campionesse del mondo e d’Europa juniores Ginevra Cannuli e Amelia Piastra. Insomma,

davvero una bella scuola che continua

a regalare grandi soddisfazioni.

l. d.