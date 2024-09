Softair, Urbania ai vertici. La 18ª Compagnia Mutino vince la Libertas Cup

La Diciottesima Compagnia Mutino ha trionfato nella finale nazionale di softair vincendo la Libertas Cup, importante trofeo per il mondo degli appassionati di questa disciplina. Erano tante le squadre classificate alla finale di Fermo, arrivate da tutta Italia e soprattutto da Novara, Roma, Pavia, ma i giocatori provenienti dal nostro entroterra hanno sbaragliato la concorrenza, conquistando il più alto gradino del podio. Nella partita conclusiva, gli otto operatori della Mutino racchiudevano infatti tutto l’entroterra, rappresentando Urbania, Sant’Angelo in Vado, Fermignano, Cagli, Lunano, Macerata Feltria, Carpegna e Pennabilli. "È stato un anno molto positivo per il softair nostrano - dice l’associazione di Urbania -. Dopo aver organizzato con successo una tappa del Campionato regionale Total Player CUP a marzo, la Mutino ha concluso la stagione ottenendo il massimo risultato e la nostra provincia ed entroterra sono state ancora una volta protagoniste". C’è molta curiosità versi il mondo del softair: "Si tratta di uno sport vero e proprio che non ha nulla a che fare con la guerra vera - non siamo assolutamente guerrafondai - ma usiamo mimetiche e abbigliamento militare per non essere visti dagli altri giocatori e repliche di fucili reali che sparano pallini di plastica biodegradabile. Siamo circa 50 tesserati, dai 14 ai 69 anni, sia uomini che donne, provenienti da zone che raccolgono tutto l’entroterra. L’associazione nasce nel 2007 da un gruppo di ragazzi di Lunano e Piandimeleto, prendendo il nome dal torrente Mutino che collega i comuni dei fondatori".

Andrea Angelini