"Sognavo otto leoni. Chiudiamo in bellezza"

Chi c’avrebbe scommesso, quando la società ha puntato su di lui, che a fine anno avrebbe asfaltato la Fortitudo del coach che secondo gli addetti ai lavori doveva venire al posto suo, facendo con questa vittoria una cinquina pazzesca? Spiro Leka se la gode, ma è furbo abbastanza da non cadere nella trappola dell’orgoglio personale in una serata del genere, in cui potrebbe togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "E’ la Vuelle che ha battuto la Fortitudo, non Leka che ha battuto Caja – a domanda risponde -. Non ho alcuna rivincita da prendermi, anche se d’estate quando girano i nomi degli allenatori per la Vuelle il mio non compare mai: sono abituato ad essere una seconda scelta ma non per questo mi abbatto. Ho quasi sessant’anni, il mio percorso l’ho fatto e questo mestiere è fatto così, ogni giorno devi dimostrare; anche se un pizzico di riconoscenza ogni tanto farebbe piacere, in questo dobbiamo imparare dagli Stati Uniti dove sono stato solo un anno e mezzo, ma ancora tutti mi scrivono".

Senza Parrillo e anche senza Petrovic, che si è scaldato 40’ dietro la panchina senza mai entrare, Spiro ha fatto un capolavoro: "Prima della partita nello spogliatoio avevo scritto su un foglio a caratteri cubitali: oggi voglio otto leoni in campo. E ci contavo che lo fossero, perché in settimana le facce dei ragazzi erano quelle giuste, né troppo carichi né troppo rilassati. Danilo sente ancora dolore al piede, non aveva senso rischiarlo e forzare un rientro che arriverà con naturalezza". Ed elogia i suoi otto eroi che hanno regalato un fine anno strepitoso al pubblico che gremiva il palazzo: "Tutti hanno rispettato alla perfezione il piano partita e le scelte tattiche che avevamo deciso, Imbrò e De Laurentiis sono stati intelligenti a capire che stravolgere il quintetto ci poteva aiutare a sorprendere la Fortitudo. Siamo contenti di essere andati su Rai2 a fare questa bella figura per la città, chiudiamo in bellezza l’anno della capitale della cultura". Non può mancare l’elogio per Ahmad, che ha capito tutto di come attaccare la difesa ospite: entrare in area era complicato, quindi ha scelto di colpire da fuori, poi tenere quelle percentuali è solo dei fuoriclasse: "Guai a voi se fate passaggi dentro l’area, mi ero raccomandato, perché lì tanto non arrivano – dice Leka - però dagli angoli gli abbiamo fatto male. Mi fa piacere che un coach come Caja ci abbia dato merito per le scelte fatte". Ecco, è questa la sua rivincita.

Elisabetta Ferri