Sold out getto, tribune e palchi di seconda e terza sfilata

Dati confortanti in vista della grande sfilata. Mancano solo due giorni alla prima sfilata del Carnevale di Fano ma si possono già fare i primi bilanci visto che le postazioni getto sono andate tutte sold out nelle tre domeniche.

Molto bene anche palchi e tribune, praticamente tutte vendute nella seconda e terza domenica, mentre ci sono ancora alcuni posti nella prima sfilata.

"Siamo molto soddisfatti – dicono dall’Ente Carnevalesca – perché il getto è stato tutto venduto ed anche palchi e tribune delle sfilate di febbraio sono quasi sold out. Ci sono ancora dei posti nella prima domenica ma la bigliettazione è molto attiva in queste ore perché sappiamo che soprattutto i fanesi attendono le previsioni del tempo e fortunatamente il meteo è positivo".

Stessa dinamica per quanto riguarda le prenotazioni alberghiere con i gruppi che hanno già prenotato per le domeniche del 4 e 11 febbraio mentre domenica 28 è richiesta più dai privati.

"Le collaborazioni con gli albergatori e i commercianti stanno dando i loro frutti – riprendono dall’Ente Carnevalesca – merito dell’aver inserito la possibilità di prenotare gli alberghi anche attraverso il sito ufficiale e del Carnevale e la presenza di vetrofanie nei negozi ha migliorato l’impatto estetico del centro.

Tra l’altro quest’anno abbiamo posizionato anche degli stendardi lungo alcune vie del cuore della città per segnalare ancor di più il periodo carnascialesco".

"Se possiamo già contare su un buon andamento delle vendite di biglietti per questa edizione – concludono dall’Ente Carnevalesca – è anche merito della promozione fatta nel tempo sia su canali classici come quotidiani, radio e siti on line, sia su grandi piattaforrme come Netflix e Sky, per non parlare di tutto l’investimento sul mondo social e sulla grandissima vetrina avuta a New York".