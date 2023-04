Sold out Il basket di Pasqua riempie gli hotel

Hanno dovuto dire no a 60 squadre perché le 160 che invaderanno Pesaro per il week-end di Pasqua, 88 maschili e 72 femminili, erano già abbastanza. Numeri straordinari per i tornei di basket pasquali che viaggiano a braccetto da 19 anni, anche se il "Ciao Rudy" dedicato alla memoria di Rodolfo Terenzi, è partito tre anni prima. Pino Mainieri di Sportsman grandi eventi e Giulio Gigliotti dell’Olimpia basket hanno illustrato gli sforzi per mettere in piedi questa gigantesca manifestazione che dal 7 al 10 aprile coinvolgerà 25 palestre: "I numeri sono diventati enormi, non bastano più né gli impianti né gli alberghi cittadini, tanto che 420 persone saranno dislocate negli hotel di Gabicce e utilizzeremo palestre anche a Vallefoglia – racconta Mainieri –. Avremo una decina di navette per trasportare gli atleti e ringrazio Esercito e Aeronautica militare per i due pullman che ci hanno messo a disposizione, risolvendo molti problemi".

Serpeggia anche un pizzico di polemica sotto la soddisfazione per il successo dell’evento: "Se Pesaro vuole mantenere un torneo del genere e renderlo anche più importante, con benefici per tutti gli esercizi commerciali, non può prescindere dell’aiuto degli enti – avverte Giulio Gigliotti –: Aspes e Ami sono stati poco sensibili alle nostre esigenze. L’assessorato allo Sport invece ci ha aiutato". L’assessore Mila Della Dora incassa gli elogi e smorza: "Se i tornei di Pasqua hanno raggiunto queste dimensioni significa che la città è capace di accogliere e ha un’impiantistica importante. Così valorizziamo la vocazione cestistica di Pesaro. Nei giorni di Pasqua, grazie a queste presenze, aumenteremo la popolazione". Già perché ai 1.700 atleti, fra i 10 e i 19 anni, che scenderanno sui parquet vanno aggiunti 310 fra coach e dirigenti e circa 1.500 familiari al seguito.

"Sarà una vera festa dello sport che risveglia la città dal letargo invernale – sottolinea Paolo Costantini, presidente di Apa –. Sono coinvolte 28 strutture alberghiere, di cui il 60% a Pesaro. Non tutti gli hotel erano aperti, ma abbiamo coinvolto 5 alberghi a Gabicce". Altri numeri interessanti: 70 arbitri da tutta Italia, 10 istruttori, 5 funzionari della Fip e qualche scout per osservare i talenti più interessanti. Ci sarà anche un premio fair-play per ricordare Lorenzo Bastelli un 14enne di Castel San Pietro che aveva partecipato al torneo.

Elisabetta Ferri