Soldatessa ferita in esercitazione. Quattro condanne, tre assoluzioni

Quattro condanne, tre assoluzioni e una provvisionale di 200mila euro complessivi, da versare alla vittima in conseguenza dei danni causati. Si conclude così il primo grado del processo penale, celebrato nel Tribunale di Urbino, per il ferimento dell’ex soldatessa Vanessa Malerbi, avvenuto nel poligono di Carpegna il 12 giugno 2018, durante un’esercitazione della Folgore.

A essere condannati, per lesioni colpose, sono stati i militari Alessandro Vecchi, Fabio Filippone, Claudio Marchesi e Alessio Prisco, a ciascuno dei quali la giudice Francesca D’Orazio ha comminato una multa tra i 150 e i 300 euro.

In aggiunta, i quattro dovranno versare in solido la provvisionale a Malerbi, caporalmaggiore, originaria di Lucca e oggi 32enne, come anticipo sul risarcimento totale, la cui entità sarà definita in sede di processo civile.

Infine, dovranno rimborsare le spese giudiziarie sostenute da Malerbi, dalla madre Antonella e dalla sorella Sofia, costituite parti civili nel processo. Gli assolti, in quanto il fatto non costituisce reato, sono il generale Giuseppe Scuderi, all’epoca comandante del 187° reggimento paracadutisti, il colonnello Gianluca Simonelli e il capitano Michele Colizzi.

I sette erano stati rinviati a giudizio perché ritenuti responsabili, a vario titolo, del ferimento di Malerbi, in violazione delle norme di prevenzione di infortuni sul lavoro. A Carpegna, la soldatessa era di servizio per l’assistenza sanitaria durante un’esercitazione in cui, agli spari con un mortaio, sarebbe dovuta seguire una carica di fanteria. Tre dei quattro condannati, Prisco, Marchesi e Filippone, costituivano il plotone, che era comandato da Vecchi, mentre la simulazione era diretta da Simonelli, poi assolto.

Tuttavia, un colpo finì fuori traiettoria e delle schegge investirono Malerbi mentre era fuori dall’ambulanza, causandole traumi, fratture e ferite, ma, soprattutto, togliendole vista e udito dal lato destro e creandole difficoltà di masticazione.

La tesi dell’accusa era che una serie di errori avesse provocato la deviazione della traiettoria di tiro oltre la campana di sicurezza, tra calcoli sbagliati, uso scorretto degli strumenti di mira, formazione del personale e uso di cartine sbagliate. Inoltre, si è contestata la posizione scelta per l’ambulanza, ritenuta inusuale, in quanto il mezzo era oltre la linea del mortaio, anche se spostato lateralmente.

Ora si attende l’apertura del processo civile, anch’esso di competenza del Tribunale di Urbino.

Nicola Petricca