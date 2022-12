"Soldi al vento per le ’mancette’ dei consiglieri"

Campi da bocce e da volley, restauri di piazze e chiese, percorsi ciclo pedonali lungo fiumi e sentieri: in arrivo sui territori risorse regionali a pioggia. Sono quelle che la capogruppo di M5S e vicepresidente della commissione Bilancio, Marta Ruggeri, definisce "marchette a favore della propria clientela e che i consiglieri regionali di maggioranza hanno elargito sui territori di riferimento per un importo di 80mila euro ciascuno". "Fondi e accantonamenti per 1 milione e 700mila euro – spiega Ruggeri – che invece di essere utilizzati per finanziare leggi regionali approvate dal consiglio ma prive di risorse, i consiglieri di maggioranza hanno preferito indirizzare verso una miriade di interventi locali, attraverso emendamenti al bilancio regionale. Tra questi c’è l’emendamento sottoscritto da Luca Serfilippi (Lega) per destinare 80mila euro al comune di Fano per la manutenzione dei sentieri ciclo-pedonali lungo il Metauro e l’Arzilla". Nella logica del rispetto degli 80mila euro "Serfilippi si è visto bocciare altri due emendamenti – fa notare Ruggeri – per il potenziamento del Centro Alzheimer (40mila euro) e per il contributo alla parrocchia di San Paolo a Vallato (50mila euro)".

"Quella degli 80mila euro è una opportunità – replica Serfilippi – offerta a tutti i consiglieri, di maggioranza e minoranza, ma che l’opposizione non ha colto perché contraria al metodo". Sugli emendamenti esclusi, Serfilippi chiarisce: "Il contributo alla chiesa di Vallato era solo una anticipazione di risorse già previste a bilancio per il 2024. Per il Centro Alzheimer, invece, chiederò di accedere al fondo di riserva e nel caso non fosse possibile ridurrò a 50mila euro il contributo al Comune per destinarne 30mila al centro Margherita". Tra i consiglieri di maggioranza che hanno sottoscritto emendamenti al Bilancio per 80mila euro c’è anche Giorgio Cancellieri di Fermignano (Lega) che ha previsto "contributi al Comune di Fermignano – sottolinea Ruggeri - per l’area del Belvedere (20mila euro), della chiesa di Santa Maria delle Grazie al Furlo (10mila euro), per la realizzazione di due campi da bocce a San Silvestro (20mila euro) e per la realizzazione di un campo da beach volley a Bivio Borzaga (30mila euro)".

Se Serfilippi e Cancellieri hanno presentato e sottoscritto i loro emendamenti, "i colleghi Giacomo Rossi (Civici Marche) e Nicola Baiocchi (Fratelli d’Italia) – fa notare Ruggeri – si sono ‘serviti’ del presidente della commissione permanente Renzo Marinelli che ha firmato innumerevoli emendamenti". Rossi, secondo Ruggeri, avrebbe proposto oltre una decina di emendamenti che vanno dai 1500 euro ai 2mila per opere da realizzare nei comuni di Apecchio, Cantiano, Frontino, Frontone, Mercatello, Borgo Pace, Piandimeleto, Cagli, Urbania e perfino a favore della diocesi di San Marino per la chiesa di San Leo-Carpegna. Ci sono poi i contributi che, sempre secondo Ruggeri, arriveranno a Pesaro grazie a Baiocchi: in questo caso gli emendamenti sono di meno e gli importi vanno da 5mila a 30mila euro. "Risorse polverizzate – conclude Ruggeri – senza nessuna strategia, che ricadono solo in quei territori che esprimono consiglieri di maggioranza".

