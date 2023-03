"Soldi per gli asfalti? Solo per 12 chilometri"

Pochi soldi dallo Stato, personale ridotto all’osso e una rete viaria enorme da mantenere. I problemi accusati dalle Province dopo che il progetto per il loro ridimensionamento è rimasto a metà, conservandone competenze ma privandole di adeguate risorse, continuano ad affliggere anche quella di Pesaro e Urbino, la quale deve fare i conti con 1.150 chilometri di strade da conservare, provando comunque ad arrivare dove può: "Prima erano ancora di più e abbiamo dovuto restituirne una parte ad Anas perché la gestione non era sostenibile – ha spiegato Mario Primavera, dirigente del settore Strade, viabilità e trasporti, in una conferenza nella sede di Urbino capoluogo –. La sola illuminazione della galleria del Furlo assorbiva 300mila euro l’anno. Per il 2023 abbiamo destinato 1,2 milioni di euro alle asfaltature e, se i prezzi non scenderanno, serviranno 90-100mila euro a chilometro, quindi ne copriremo circa 12. Per esempio, metteremo mano alla Sp2, percorso più diretto da Valle di Teva e Monte Cerignone a Mercatino Conca: avevamo previsto interventi a novembre, ma il cambio di Governo ha rimandato tutto al 2023. Lavoreremo sulla strada e abbiamo programmato interventi anche sui suoi ponti, ben 11 in 12 chilometri, che assorbiranno 1,3 milioni. Stiamo poi risistemando il ponte sul Foglia, alle porte di Ca’ Gallo, e sono in programma interventi sulla Sp delle Cesane, per asfalto e segnaletica orizzontale".

La grossa mancanza, secondo Primavera, riguarda il dissesto idrogeologico: "Si aspettano sempre le grandi catastrofi per fare investimenti, comunque piccoli. Con soli 2,5 milioni all’anno, ci è chiesto di intervenire su ponti, asfalti e frane. Poi arriva qualcosa di aggiuntivo, vero, ma c’è sempre una mancanza dal lato del dissesto: da un report eseguito a dicembre è emerso che servirebbero 100 milioni di euro per risanare la situazione provinciale. Per esempio c’è il caso di Ca’ La Lagia o quello di Ca’ Vanzino, frana ormai ampia e per cui avevamo preparato un progetto. La Regione aveva stanziato centinaia di migliaia di euro per intervenire in varie zone, ma ancora non ci sono arrivati e nel frattempo i prezzi sono aumentati. Se li avessimo avuti per tempo, si sarebbe potuto programmare meglio, però agiremo comunque. In generale, se avessimo un finanziamento importante per il dissesto, riusciremmo a mettere a posto le frane e a fare qualcosa di duraturo. Senza contare i danni provocati ogni anno da piogge e nevicate: qui, a inizio 2023, hanno causato una frana importante tra Gadana e Pieve di Cagna, ma anche a Montegaudio, a Macerata Feltria e nel pesarese". L’ingegnere, però, non vede tutto nero, anzi: "Fortunatamente, abbiamo imprese sul territorio che ci vengono incontro e, con le risorse che abbiamo, cerchiamo di risolvere i problemi. Siamo entusiasti, perché stanno arrivando dei segnali positivi anche per le assunzioni: è in itinere un concorso per due ingegneri e c’è qualche rimpiazzo amministrativo. Con lo smantellamento dell’ufficio preposto, che aveva 25 tecnici, la Provincia non è più in grado di pianificare infrastrutture, ma il patrimonio di progetti che avevamo, compresi quelli per la Pedemontana, ci è stato chiesto dalla Regione, che ne sta invece strutturando uno. Pian piano, cerchiamo di arrivare dappertutto, ma, per elaborare una strategia funzionale, dobbiamo intanto tamponare dove necessario".

Nicola Petricca