Soldi per la Capitale della Cultura Fondazione stanzia 200mila euro

In occasione di Pesaro "Capitale italiana della Cultura 2024", la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro mette a disposizione 200.000 euro per il territorio provinciale. Lo fa tramite un bando per progetti e manifestazioni culturali ed artistiche con particolare attenzione agli abitanti delle aree del territorio più marginali e più distanti da Pesaro. "Partendo dal tema proposto dal Comune “La Natura della Cultura“ quale conoscenza diffusa, inclusiva, partecipata, sostenibile e in costante dialogo con l’ambiente nei 50 Comuni della provincia". La Fondazione vuole stimolare il territorio sui temi di "Pesaro 2024" con 200 mila euro. "Destinatari del bando sono soggetti pubblici e privati definiti dal regolamento per l’attività istituzionale della Fondazione, i quali dovranno presentare progetti e iniziative – dice il presidente Marco Martelli – con azioni sul tradizionale territorio di riferimento della Fondazione, con esclusione della città di Pesaro".

Il capoluogo della Capitale della cultura avrà un ulteriore stanziamento. L’elenco dei temi finanziabili parte dall’ambiente, in particolare mobilità sostenibile, biodiversità, cambiamento climatico, risorse naturali, riuso e riciclo. "Per proseguire con le officine culturali, le nuove modalità di espressione della democrazia, l’inclusione sociale, la parità di genere, la lotta alle discriminazioni, il turismo sostenibile, l’innovazione sociale, la rigenerazione urbana, la riqualificazione di aree dismesse", aggiunge il presidente Martelli ricordando che il bando è aperto dal 31 marzo al 31 maggio. "L’attività di selezione avverrà entro il 30 giugno 2023", conclude il presidente.

Per partecipare occorre compilare una domanda cartacea su apposito modello scaricabile dal sito www.fondazionecrpesaro.it. e inviarla tramite posta certificata all’indirizzo: [email protected] "Fondamentale è la compartecipazione – dice ancora Marco Martelli – ad ogni progetto, con un massimo disponibile di 20 mila euro per soggetto".

Il vice sindaco Daniele Vimini ci tiene a ricordare il grande sostegno della Fondazione nei confronti del Comune: "Va sottolineato che il finanziamento della Fondazione ci ha consentito di intervenire in tempi più celeri nel restauro dell’esterno di Casa Rossini, anticipando i tempi dell’amministrazione. Un rifacimento che è in fase di completamento . Stesso discorso per il finanziamento per la Sala della Repubblica all’interno del Teatro Rossini". Alla presentazione del bando anche la vice presidente Giovanna Giacchella.

