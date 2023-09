Solidarietà a Carrabs e attacco a Tiviroli

"Non ci faremo intimidire", scrivono i Verdi di Pesaro dopo che è partita una querela per diffamazione nei confronti di Gianluca Carrabs che fa parte del direttivo nazionale del partito da parte dell’ad di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli. Nel frattempo mentre sta partendo questa controffensiva mediatica, arrivano da Roma indiscrezioni secondo le quali il partito dei Verdi + Europa vorrebbe presentare su questa vicenda anche una interrogazione al ministro di Grazia e Giustizia.

Comunque nella loro nota i Verdi tornano a ribadire tutte le cose che non vanno della discarica di Riceci. "Il nostro intervento – scrivono – andava a contrastare un progetto miliardario, ordito da pochi alle spalle dell’intera comunità provinciale". Ed aggiungono: "Noi riteniamo doveroso tutelare il territorio, non ci faremo intimidire da chi gestisce i servizi primari e amministra senza mai coinvolgere i cittadini". Solidarietà a Carrabs arriva anche dal Comitato fondatore Lista Civica Pesaro che ha come portavoce Italo Campagnoli. "Esprimiamo piena solidarietà a Gianluca Carrabs. Una battaglia quella per Riceci che non è finita e che tocca interessi enormi e pone questioni politiche e civiche di grande rilievo".