"Solidarietà ai Palestinesi". Occupato l’ex Magistero. Assemblea, proiezioni, libri

L’università di Urbino da ieri pomeriggio è occupata. Un presidio pacifico, simbolico e di solidarietà alla Palestina, ma fatto con la determinazione di chi crede fermamente nelle proprie idee: stop ai rapporti commerciali con Israele, solidarietà alla popolazione di Gaza e ai membri catturati della flottilla.

Tutto è iniziato spontaneamente da vari gruppi di studenti, col coordinamento della sigla universitaria Udu, che hanno dato vita a un corteo che nel pomeriggio si è ritrovato a porta Santa Lucia per marciare fino in piazza. I partecipanti, specialmente studenti ma non solo, sono arrivati a circa 350 e, dopo una lunga sosta, hanno proseguito verso piazza Rinascimento e via Saffi, in direzione polo didattico Volponi, con l’obiettivo di entrare. Nel mentre, cori come ‘Free Palestine’, ‘Israele fascista, stato terrorista’, ‘Governo Meloni dimissioni’, ‘Siamo tutti antisionisti’ e ‘Giù le mani dalla flottilla’. Preceduto dalla polizia con cui non c’è stato alcun diverbio, il corteo ha quindi raggiunto l’ex Magistero ed è entrato fino a occupare un’aula, dove rimarrà fino a stasera.

"In questi giorni c’è una mobilitazione - ci spiega Lorenzo Perlini, coordinatore di Udu Urbino - che coinvolge studenti di tante università. e anche noi diamo il nostro messaggio politico e simbolico di solidarietà ai colleghi che stanno protestando negli atenei che hanno rapporti commerciali o istituzionali con Israele, che fortunatamente Uniurb non ha. Tuttavia chiediamo al nostro ateneo di rimanere sempre sensibile sul tema e valutare bene ogni nuovo accordo e al governo di sostenere i prigionieri della flottilla. Non ci aspettavamo così tanti partecipanti, ma ne siamo davvero orgogliosi". Durante la serata di ieri e la mattinata di oggi, armati di musica, cuscini, coperte e cibo da condividere, per i circa cinquanta studenti rimasti il programma dell’occupazione prevede la proiezione di un film, un momento di assemblea aperta, la lettura di brani di un libro e la creazione di cartelloni e striscioni per domani: "Staremo qui fino alle 18 di oggi e sabato andremo a una manifestazione nazionale a Roma. L’8 ottobre infine faremo un incontro alla sala del Maniscalco alle ore 18", chiude Perlini.

Giovanni Volponi