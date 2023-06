Solidarietà concreta dalla “Partita del cuore“

Quando lo sport incontra la solidarietà ne esce un binomio vincente, come in questo caso. Lo scorso 28 maggio grazie all’impegno dell’apecchiese Veronica Sansuini, del presidente della Viridissima Daniele Mancioli e di Alessandra Pazzaglia presidente dell’Associazione per le rivocazioni storiche si era giocata ad Apecchio “La Partita del cuore“, un’amichevole di calcio per beneficenza a favore di Elia e Friend bambini effetti da malattie genetiche rare incurabili. Avversari delle “vecchie glorie locali“ la Nazionale Italiana Calcio Olimpionici (N.i.c.o.) guidata in panchina dall’ex centravanti della Lazio Bruno Giordano. All’evento avevano assistito qualche centinaio di persone e il fine benefico per cui si era organizzata la partita non è mancato, tant’è che l’altro ieri gli organizzatori hanno consegnato alle famiglie dei due bambini, frutto della raccolta fondi, un assegno di 8000 euro (4mila euro per ciascuno). "Vogliamo ringraziare pubblicamente – fanno sapere le due famiglie – gli organizzatori, l’associazione N.i.c.o, tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione dell’evento anche a fini logistici, a chi ha collaborato per la raccolta fondi e a chi ha dato il proprio contributo. Un grazie di cuore a tutti".

Il giorno prima della “Partita del Cuore“ gli ex olimpionici avevano incontrato gli studenti di Apecchio per parlare sul tema: “No al Bullismo“. Un evento anche questo partecipato e apprezzato.

Amedeo Pisciolini