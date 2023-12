Solidarietà, il pranzo della Caritas

Il posto a tavola ci sarà per tutti, domani, al pranzo della solidarietà della Caritas nella Mensa diocesana di via del Teatro. Saranno circa 60 i pasti offerti e verranno serviti dai tanti volontari che ogni giorno affiancano le persone nei loro percorsi di ripartenza; grazie alla loro disponibilità la Caritas riesce a fornire il suo servizio costantemente, anche sotto le feste Natalizie. E in quest’azione di solidarietà c’è anche l’alleanza del "Rotary Club Pesaro" e del "Rotary Club Pesaro Rossini" che finanzieranno proprio il pranzo di Natale. "Le persone fragili hanno, prima di tutto, bisogno di essere curate negli affetti e nelle relazioni – ha detto Emilio Petrelli, direttore della Caritas diocesana – ed è tramite questi gesti che si mette al centro la persona e il suo percorso di rinascita".