Solidarietà tutto l’anno. Domani con il Carlino in omaggio il calendario delle associazioni

Ci siamo: domani, in omaggio con la copia di giornale acquistata in edicola, verrà dato il calendario dedicato al volontariato sociale. Dodici associazioni del terzo settore che animano il nostro territorio saranno le protagoniste di un mese dell’anno. Al progetto hanno aderito Fondazione Ant (gennaio); Il Porto Ceis, la compagnia teatrale interna alla Galassia Gaudiano (febbraio); l’Out Calciosociale (marzo); Iopra, Istituto oncologico pesarese Raffaele Antoniello (aprile); Utopia (maggio); Fondazione Noi Domani Onlus (giugno); Cav, Centro aiuto alla vita di Pesaro (luglio); Ail Pesaro (agosto); Cante di Montevecchio Onlus (settembre); Cooperativa sociale l’Imprevisto (ottobre); Oltre l’ostacolo di Luca Lepri (novembre) e la Cooperativa sociale T41B (dicembre). Sponsor del calendario sono stati: Ail di Pesaro, Banca di Pesaro, Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, Luxcar e Xanitalia. Dopo la prima carrellata di sogni e obiettivi, pubblicata ieri, continuiamo oggi ad ascoltare la voce di chi per il prossimo è abituato a fare i fatti. "Nel forziere dei sogni all’Imprevisto, la comunità giovanile di recupero dalla tossicodipendenza, - spiega il fondatore, Silvio Cattarina – per il 2024 ce n’è uno particolare che prevede la raccolta fondi per riuscire ad acquistare un pulmino nuovo. L’attuale ne ha affrontate di tutti i colori ed è arrivato al capolinea.

Il mezzo a disposizione è utile per tanti servizi, ma anche per organizzare gite fuori porta utili dal punto di vista educativo". Il sogno del Ceis per il 2024 è quello di riuscire a dare vita ad un evento che possa sensibilizzare quante più persone possibile all’esperienza della solidarietà. "Aiutare gli altri, capendo le esigenze dei più deboli e rimuovendo la logica dell’indifferenza – spiega Michele Renili, tra i veterani della Comunità fondata da don Gaudiano – è una dimensione umanamente ricca e gratificante. Ci uniamo all’augurio di Monsignor Tamburini, il quale per primo ha ispirato un orizzonte molto stimolante per l’intera città: quello per cui Pesaro provi a diventare anche la Capitale della cultura solidaristica". Il sogno "per noi della Cooperativa sociale T41b - spiega il presidente Michele Gianni – è quello di avere sempre più lavoro per i ragazzi con disabilità di cui seguiamo il percorso di emancipazione e autonomia. Un obiettivo, quello di continuare ad assumere i tirocinanti che va di pari passo con quello di stabilizzare quanti di loro sono precari. In questo senso i settori, sia pubblico che le aziende private, possono fare la differenza. I nostri lavoratori sono molto motivati, i migliori sulla piazza".

Solidea Vitali Rosati