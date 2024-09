Solisti e orchestra:. Conservatorio sul palco

Domani alle ore 21 al Teatro Rossini di Pesaro il Conservatorio Rossini, in collaborazione con Amat e col patrocinio del Comune di Pesaro, riprende la propria attività artistica con un concerto quasi interamente affidato agli studenti del Conservatorio. Il Maestro Luca Ferrara, direttore d’orchestra e docente di Esercitazioni orchestrali al Conservatorio Rossini, guiderà la compagine orchestrale dell’Istituto pesarese in un repertorio dedicato ad una delle formazioni classiche della musica d’arte: solista con orchestra.

Federico Belluccini (violoncello), Filippo Boldrini (violoncello), Cesare Marchetti (clarinetto) e Tommaso Leoni (viola), selezionati tramite audizione tra i migliori studenti del Conservatorio dell’anno 2023-24, eseguiranno un programma che offrirà al pubblico alcuni scorci su momenti chiave della storia della musica, da fine Settecento a metà Novecento. Dopo l’inizio con il novecentesco Der Schwanendreher, concerto per viola (solista Tommaso Leoni) e orchestra di Paul Hindemith dal titolo metaforico – la traduzione letterale “colui che gira i cigni“ sta per “il suonatore ambulante“, ci si dirigerà verso il classicismo di Haydn, con il Concerto n. 1 in do magg. per violoncello (solista Federico Belluccini) nella tradizionale articolazione in tre movimenti.

A seguire, il clarinetto di Cesare Marchetti sarà protagonista del Concerto n. 2 op. 57 di Louis Spohr; in chiusura il ciclo di Variazioni su un tema rococò op. 33 di Cajkovskij, che vedrà nuovamente con funzione solistica il violoncello, in questo caso affidato a Filippo Boldrini. Biglietti posto unico 10 euro ridotto 5 euro per studenti e docenti del Conservatorio Rossini, acquistabili online tramite vivaticket.it e alla biglietteria del Teatro Rossini (aperta tutti i giorni ore 10-13, 17-19.30).

ma. ri. to.