Solo due mesi fa il pestaggio per una sigaretta

Non è il primo episodio di violenza tra giovanissimi, che esplode gratuitamente al Lido di Fano. E neppure i protagonisti cambiano: sono ancora ragazzi di origine straniera scesi dalle vallate. Il precedente di questa estate si è verificato nella notte tra il 18 e 19 giugno quando ottenebrato dai fumi dell’alcol e chissà che altro, un giovane cercava solo un pretesto per lo scontro fisico.

"Mi hai pestato la sigaretta" ha urlato a uno sconosciuto, un segnale di via libera per il branco che si è avventato così contro un 18enne fanese, colpendolo ripetutamente con calci e pugni. Otto più grandi contro uno più piccolo. Era finito così al pronto soccorso con il naso rotto e numerose contusioni il 18enne, pestato a sangue da un gruppo di giovani stranieri tra i 18 e i 23 anni scesi a Fano dall’entroterra per trascorrere il sabato sera di al Lido. Cinque di loro (due africani e tre albanesi) furono identificati e denunciati a piede libero dai Carabinieri di Fano, che chiesero per loro anche un “daspo” per la movida fanese.