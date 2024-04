Solo il papa riuscì, e non si sa come, a fermare Attila

Gli Unni parte seconda. La scorsa uscita di Medievalia si è interrotta su un argomento molto importante: i romani, per contenere le invasioni barbariche, giungevano a corrompere i barbari. La corruzione avveniva in diversi modi: il barbaro veniva blandito con cariche pubbliche, terre o privilegi; il barbaro veniva aizzato contro un rivale, dietro promessa di una forte ricompensa. Spesso i romani decidevano di non intervenire direttamente, in certi scenari di guerra, ma di pagare barbari che intervenissero per loro, contro altri barbari. Funzionò in quel modo anche contro gli Unni, fino a quando arrivò Attila.

Con Attila il mondo fu sovvertito, furono i romani a dover versare ingentissimi quantitativi di oro all’Unno, per evitare di essere attaccati e schiacciati. Attila aveva il coltello dalla parte del manico perché la sua intelligenza, la sua ferocia e, soprattutto, il suo carisma riuscivano a tenere unita un’orda imbattibile. Fu sovrano del popolo unno, e dei germani sottomessi, dal 434 al 453. Passeggiò, con la sua orda, per tutta l’Europa. Nel 451 invase la Gallia. Nel 452 invase l’Italia. Distrusse Aquileia, uno dei baluardi più potenti a difesa del nord della Penisola (oggi si trova in comune di Udine). Tradizione vorrebbe che, distrutta Aquileia, migliaia di abitanti si sparsero, andando anche a popolare la laguna veneta, dando origine a Venezia. L’Impero romano d’Occidente riuscì a fermare Attila con l’esercito? Assolutamente no. Ci dovette pensare papa Leone I.

Il papa raggiunse Attila sul fiume Mincio. Nessuno sa cosa si siano detti, i due. Fatto sta che Attila ascoltò il pontefice, tanto che di lì a poco ripiegò verso la Pannonia (antica regione che comprendeva parti di Ungheria, Austria, Slovenia e Croazia), dove trovò la morte.

(puntata 306)

Daniele Sacco