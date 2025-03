“Solo per sempre“ e ricordare Francesca

Un intreccio di ricordi, emozioni e consapevolezza. Il dolore che diventa memoria e speranza. Il nuovo libro di papà Marco Pirozzi, intitolato “Solo per sempre. Racconti dell’ultimo anno di Francesca“, è un viaggio profondo tra dolore e speranza, tra il passato e il presente, tra la perdita e la volontà di trasformare quel vuoto in un’opportunità per aiutare gli altri.

Dopo aver completato l’opera lasciata incompiuta dalla figlia Francesca (morta a 24 anni per un linfoma non Hodgkin), questa volta l’autore si mette a nudo, raccontando con la sua voce il percorso di un padre che ha vissuto l’esperienza più devastante: la malattia e la morte di un figlio. Il libro si sviluppa lungo tre percorsi narrativi intrecciati. Il primo è la cronaca della vita quotidiana in ospedale, con episodi che scandiscono il tempo tra diagnosi, cure e attese. Il secondo è un viaggio nei ricordi di papà Marco, con salti temporali indietro fino all’infanzia di Francesca, passando per il ricordo del giorno in cui prese la patente di guida. Infine, il terzo affronta la dimensione clinica, con la precisione di chi ha vissuto ogni passaggio del percorso terapeutico.

"Leggendo queste pagine si ride, ma si piange anche" spiega l’autore. "È un libro che va letto con i fazzoletti a fianco, perché è intenso e profondo. Ma volevo che partisse da due messaggi positivi, per questo ho scelto due prefazioni: una di un genitore che ha trasformato il dolore in un progetto concreto, e una di una persona che ha affrontato un percorso di cura".

La prima è Margherita Toffa, madre di Nadia Toffa, morta nel 2019. La seconda è una fanese che si rivelerà solo acquistando il libro. A impreziosire l’opera è la copertina, realizzata dall’illustratrice fanese Emanuela Orciari, che ha saputo cogliere l’essenza di ciò che Pirozzi voleva trasmettere. Come per le sue opere precedenti, il ricavato del libro sarà interamente destinato alla ricerca sui tumori dell’Università di Urbino. "Stiamo finanziando una sperimentazione oncologica, siamo vicini alla fase preclinica", sottolinea Pirozzi. La prima presentazione ufficiale si terrà a Fano domani alle 17,30, nella Sala del Gonfalone, con la giornalista Anna Rita Ioni. Il 25 marzo il libro sarà presentato alla Camera dei Deputati, per poi partire in giro per l’Italia.

Tiziana Petrelli