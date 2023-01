"Solo promesse Ma il degrado resta intatto"

"Ci sono opere e servizi essenziali, come il decoro del centro storico e i servizi igienici pubblici, che non possono essere più rinviati". Fratelli d’Italia si chiede se, ad un mese dal Carnevale, "una vetrina eccezionale per presentare la città, l’occasione perfetta per trasformare i visitatori occasionali in potenziali turisti estivi, Fano sia davvero pronta per la sua ‘prova costume’". "Sarà in grado – s’interrogano i consiglieri Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli – di cogliere questa opportunità, oppure presenterà il suo abituale volto, un po’ dimesso e sporco? I forestieri che torneranno a Fano dopo gli anni della chiusura forzata per la pandemia, troveranno la città cresciuta e accogliente, o vedranno la stessa Fano di 10 anni fa? Quei turisti che si spingeranno curiosi fino a San Pietro in Valle, cosa penseranno vedendo l’incuria e la sporcizia dei gradini dei vecchi bagni pubblici di piazza Marconi? Oppure calpestando i resti di qualche escremento umano negli angoletti tra i vicoli? Cosa penseranno di fronte ai pannelli fotografici che nascondono l’ex-Agip, ritrovandoli lì, inalterati, dopo anni? Come reagiranno, camminando sui ciottoli sconnessi e pericolosi delle vie del centro? In questi anni abbiamo sentito promesse di ogni tipo: la giunta Seri passi dalle parole ai fatti, in fretta e senza perdere altro tempo".