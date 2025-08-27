Sompiano celebra la sua patata: festa e stand gastronomici per tutti

DI BORGO PACELa Sagra della Patata Rossa di Sompiano si terrà da venerdì a domenica a Borgo Pace. Tutto gira intorno a questo tubero la cui buccia è di colore rosso, la cui coltivazione può avvenire soltanto nel territorio di Borgo Pace, come recita il rigido disciplinare che ne regola la coltivazione. Francesco Muscinelli, presidente del consorzio dei produttore dice: "È una stagione particolare. L’instabilità del meteo ci ha fatto arrivare un po’ lunghi con la semina e ora stiamo raccogliendo proprio a ridosso della festa. La qualità sembra essere eccellente, la quantità un po’ ridotta. Per la sagra però sicuramente non mancherà la patata e, anzi, sarà anche un’ottima occasione per farne scorta. I prezzi si aggirano sui 2 euro al chilo e, viste le sue caratteristiche, la richiesta è sempre maggiore". Sono tanti i buongustai che accorrono alla sagra di Borgo Pace per i suoi succulenti piatti a base di patate come gli gnocchi al ragù, il crostolo di patate o le ciambelline dolci fritte ma di contorno c’è anche un’interessante programma di eventi: si comincia venerdì alle 17.30 con la presentazione del libro "Se non è un fiore, sarà una stella" di Cresh Cifali al Golf Club Alpe della Luna per proseguire dalle 19 in piazza del Pino con l’apertura degli stand gastronomici e il talent show locale "Patata Rossa’s got talent". Sabato tra visite guidate al Museo dei Colori Naturali di Lamoli e l’apertura dello spazio bambini Il Giardino dei Balocchi si arriva alla cena e alla serata danzante con Quelli del Sabato Sera. Domenica camminata e tappa marchigiana del Borgo Pace Urban Trail, oltre a musica.

Andrea Angelini