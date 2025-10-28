Soms, un pranzo per la Storia . Parte la raccolta di foto e ricordi per i 130 anni dalla fondazione

Territorio, identità, solidarietà. Tre punti cardinali per la Soms, la Società di mutuo soccorso di Monteciccardo, che domenica scorsa ha deciso di fare le cose in grande e servire un pranzo sociale a 80 persone, nella sede del paese. L’occasione era quella buona per annunciare un piccolo (o grande) passo nella Storia: perché il prossimo anno, la società nata nel 1896 per garantire agli associati "il mutuo soccorso materiale, intellettuale o morale" (insomma, una sorta di mutua, quando la mutua non c’era), celebra i suoi 130 anni. Che vuol dire 130 anni di volti, di storie, di vita vera, e quindi per fortuna anche di allegria. Che domenica ha avuto un certo peso: sui tavoli 130 chili di pesce accompagnati da una quarantina di litri di bianco.

Ma gli ingredienti veri erano anche altri. Un paese che si guarda indietro, anzi davanti, perché nello schermo creato in una parete della sala da pranzo sono stati proiettati filmati d’epoca, soprattutto degli anni ’90 ma non solo, in cui generazioni diverse si sono riconosciute, ridendo davanti a immagini di gite sociali, giochi di bambini, il postino che consegna le lettere con un metro di neve, le colazioni con la porchetta portata da casa nelle soste agli autogrill, e, anagrafe alternativa, la lista dei soprannomi che, un classico dei paesi, a Montecciccardo erano i veri nomi con cui le famiglie, e i singoli, venivano chiamati. Ridolfi Domenico era ’Trunchen’, Righi Giovanni era ’Pipèna’, Giuseppe Scarpellini era ’Fraton’, ecc. Quasi tutti, di questi, non ci sono più. Ma ci sono ancora, nella storia del paese.

Gabriele Bonazzoli, vicepresidente Soms – la presidente è Carmen Allegrucci – ex bancario in pensione, ha organizzato la giornata assieme ai volontari e col contributo decisivo di Carlo e Luigi, fuochisti alle griglie, con terrazzo vista colli, della ’Casa del pescatore’ di Gabicce.

Questa ’montagna’ di vita e storie dovrà entrare tutta in un libro, che celebra il 130 anni della società. La Soms è stata e continua a essere vitale per Monteciccardo. Dopo aver ospitato scuola, ufficio postale, farmacia e, nell’immediato dopoguerra, persone rimaste senza casa per via dei bombardamenti (a proposito, il Fascio fece cancellare le due mani che si stringono nello stemma, poi ricreate dai soci durante il restauro), la sede di via Roma continua a essere luogo di aggregazione e incontro: qui ci si riunisce per le Tombole di Natale (si comincia a novembre), per organizzare iniziative e feste e, una volta l’anno, per il pranzo sociale.

Il libro racconterà tutto questo: dovrebbe uscire per la primavera/estate 2026. Basato su un’accurata ricerca tra archivi e biblioteche, riccamente illustrato, il volume conterrà anche le testimonianze di socie e soci: "Invitiamo chi conserva ricordi, fotografie e documenti relativi alla Soms di Monteciccardo, soprattutto del periodo precedente la II guerra mondiale, a contattarci", chiedono i referenti del sodalizio. "Ogni piccolo dettaglio è importante per arricchire il racconto della nostra storia e terremo conto di tutto il materiale che ci sarà proposto".