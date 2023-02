"Son tornato dalla Svezia senza ciabatte"

E niente, alla fine le ciabatte in Svezia non le ho trovate. E mi hanno confermato che è difficilissimo reperirle. Tornato dal viaggio ho però goduto, tra le tante meraviglie, anche di un accenno di aurora boreale: sono rimasto pietrificato come le antiche rune vichinghe calcificate nei millenni dal potere magnetico che ha avuto sui miei occhi. Penso che sarà una di quelle cose che rimarrà per sempre con me continuando ad ispirarmi, così come il cielo verde grigio serale. Oltre ad ammirare le interessanti collezioni di Acne Studio che qua nascono o le belle creazioni in pelle locale.

Ma veniamo a noi e prima di atterrare nelle nostre Marche arriviamo a Parigi dove al Cour Carrée, uno dei giardini del museo del Louvre era stata presentata la collezione Louis Vuitton per la prossima estate. Tra le tante particolarità della maison più monogramma che ci sia era stata presentata una borsa a forma di biscottino della fortuna; pelle beige di vitello, una lingua con frase a sorpresa al suo interno e una sovra borsa in pvc come fosse un sacchetto per contenere il celebre dolcetto asiatico. Geniale e interessante, sarà una it-bag ma anche un pezzo da collezione di altissimo valore a cui ho ripensato ora che è da poco passato il Capodanno Cinese, anno del coniglio d’acqua.

Libro? Inizierò proprio ora Le Otto Montagne, il romanzo di Paolo Cognetti edito da Einaudi che vinse il Premio Strega nel 2017. Il film mi ha emozionato molto, e ora leggerò il libro. I racconti di oggi mi fanno assolutamente pensare a due ingredienti, il caramello svedese con le mandorle della torta Daim e i blåbär ovvero i loro tipici mirtilli. Il tutto con un fondo, leggero, di biscottino. Insomma un profumo altamente Gourmand e con questo (penso) di chiudere le questa parentesi della “mia Svezia“.

#FashionissimoCarlino