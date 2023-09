Sondaggio dà vincente Serfilippi. Salvini candida Carloni alle Europee

Aspettando Godot. E’ Godot in questo caso risponde al nome di Luca Serfilippi "perché su di lui converge tutto il centrodestra", scrive uno dei leader dello schieramento che mette assieme Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Ma Luca Serfilippi non si capisce per quali ragioni ancora non ha fatto sapere se accetta o meno la candidatura a sindaco della città. E il tutto è condito anche da un sondaggio che sarebbe stato fatto da una agenzia nazionale, e cioè quella che fa capo a Pagnoncelli. Il sondaggio dice che con Serfilippi lo schieramento ora all’opposizione risultarebbe vincente. Il nome di Serfilippi sarebbe stato incrociato con quelli di Etienn Lucarelli e di Barbara Brunori, due assessori che vengono portati avanti dal sindaco Massimo Seri per il centrosinistra. Ma i risultati di questo sondaggio vengono ancora tenuti ‘segreti’ anche se centinaia di telefonate sono state fatte ai cittadini. Tra i nomi che sono stati messi nel sondaggio, oltre a quello di De Leo che terrà una convention domenica, c’è anche quello di Stefano Aguzzi. Il quale dice: "Mi hanno detto che è stato fatto anche il mio nome in questo sondaggio, ma onestamente io non ne so nulla e sicuramente non l’ho commissionato io. Io non ho chiesto nulla a nessuno, e nemmeno mi sono mai proposto. Ho sempre detto che se tutto lo schieramente converge sul mio nome ci penserò se candidarmi sindaco. Io in questo momento sono assessore regionale".

Una situazione delicata quella che è in corso: perché stando alle indiscrezioni il centrosinistra con Samuele Mascarin viene dato perdente, mentre la partita diventerebbe un po’ più difficile per il centrodestra se dovesse avanzare da dietro le quinte quella la candidatura di Renato Claudio Minardi che di fatto controlla il Pd. Una ipotesi che è stato messa dentro il sondaggio di Pagnoncelli perché se il centrodestra non riesce ad esprimere un uomo di altro gradimento il Pd viene dato vincente anche senza l’alleanza con i 5Stelle.

Situazione non facile ed anche molto delicata se si pensa che ieri mattina era in città il vertice delle Conad perché l’attuale giunta non riesce a sbloccare la partita di via IV Novembre dove il grande gruppo non riesce a portare avanti il suo progetto di realizzare un ipermercato nonostante i fortissimi investimenti che sono stati fatti. E a questo summit avrebbe partecipato anche ‘aspettando Godot’ e cioè Luca Serfilippi come potenziale sindaco della città fra meno di un anno. Una situazione quella di Luca Serfilippi che fonti interne non esitano a definire imbarazzante.

Intanto va detta – e la fonte è autorevole – che al deputato Mirco Carloni sarebbe arrivata nei giorni scorsi una telefonata da parte di Matteo Salvini, il leader della Lega, per candidarlo alle prossime elezioni europee. E come accade in questi casi – della serie di comanda non si contraddice – Carloni avrebbe risposto "Obbedisco". Chi era accanto a lui al momento della telefonata racconta che non ha fatto salti di gioia.

m.g.