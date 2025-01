Sondato un campo della zona in prospettiva metanodotto

Per almeno tre giorni durante la scorsa settimana una ditta incaricata con operai e una trivella ha fatto degli ‘assaggi’ in un campo vicino alla Strada Statale Apecchiese. Lavori necessari per conoscere in maniera approfondita il terreno che sarà oggetto del metanodotto Sestino-Minerbio. Segno evidente che presto potrebbe iniziare il cantiere vero e proprio. Il tratto che interessa la nostra provincia è il ‘Foligno- Sestino’ e nello specifico attraverserà il territorio dei Comuni di Apecchio, Borgo Pace e Mercatello sul Metauro.

Ad Apecchio i lavori (per 10,88 Km) riguarderanno la zona del ‘Molino dei Tacconi’ per proseguire verso Cà Chignoni, scendere vero Cà Pianaiole, attraversare la Strada Regionale Apecchiese, per poi passare nei campi di Cà Chiscorni, Pian Poleo, il Monte dei Sospiri dove c’è il Parco Eolico; da qui raggiungerà il territorio di Mercatello sul Metauro interessando anche la zona dove dovrà passare la Superstrada Fano- Grosseto e da qui Borgo Pace e poi Sestino.

Il gasdotto Snam che da Sulmona arriverà a Minerbio e di cui il governo ha accelerato nel 2024 l’iter dei lavori è un’opera di cui si parla ormai da vent’anni, con tante prese di posizione e diverse contestazioni sollevate dalle associazioni ambientalistiche. Nello specifico è sorto anni or sono un comitato chiamato ‘No Tubo’.

Durante la scorsa estate dei funzionari incaricati hanno incontrato anche i proprietari dei terreni interessati al tracciato del metanodotto per le provvigioni del caso.

am. pi.