Sonia Bergamasco: "La mia Duse". Incontro al Solaris e al Masetti

Una nuova serata con i protagonisti del nostro cinema è in programma oggi nelle sale del Solaris di Pesaro alle 20,30 e del Masetti di Fano alle 21,15. Sonia Bergamasco (in foto), attrice già apprezzata per tanti capolavori, tra cui "La meglio gioventù" e più recentemente "La vita accanto", sempre di Marco Tullio Giordana, oltre alle serie Tv "L’amica geniale" e "Il Commissario Montalbano", interverrà nell’occasione non solo come interprete, ma anche come regista del film "Duse, the greatest", sua opera di debutto.

La Bergamasco, attrice anche di teatro, presenterà il film prima della proiezione per raccontare al pubblico come l’eleganza e il talento di Eleonora Duse esercitino ancora un fascino irresistibile per tutte le attrici del mondo. Eleonora Duse (1858-1924) fu tra i due secoli scorsi la più grande attrice di teatro italiana, della quale però non restano filmati né testimonianze vocali ad eccezione di un piccolo film, peraltro muto, "Cenere", con la diva ormai anziana. Bergamasco ha così deciso di interpretarla, utilizzando la macchina da presa per trasmetterci la fascinazione scaturita dall’immagine di un fantasma, evocata attraverso la sua stessa voce.

b.t.