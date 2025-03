"Il sindaco Maurizio Gambini deve ritirare le dimissioni". A dirlo è Lino Mechelli, il presidente del consiglio comunale tra i protagonisti di questa crisi partita giorni fa. In questi giorni c’è una fitta rete di colloqui perché il tempo stringe. Gli occhi sono puntati anche su Lino Mechelli per capire cosa pensa di fare per risolvere la vicenda. "Siamo sull’orlo del baratro è un momento molto delicato – dice –. Abbiamo milioni di euro da investire, opere da portare a termine, la posta in gioco è altissima. Il Pnrr è ora; sottrarsi da questa responsabilità è inaccettabile".

Ma questo è quanto dicono anche altri membri della giunta prossima a svanire. Lei cosa farà in concreto?

"Io sono a disposizione per fare un passo di lato, così come immagino che anche altri possano farlo. Mi metto a completa disposizione per arrivare alla soluzione; tutti mettano qualcosa in gioco per arrivare a una conclusione non traumatica".

Se il sindaco ritirasse le dimissioni, come assicurare un governo solido?

"Con il dialogo, la partecipazione, la condivisione. Lo richiede la politica, perché i malumori vanno tirati fuori e le situazioni sono da ridimensionare quando si esagera. In questi giorni mi sono ispirato ad una cosa molto importante che mi disse un grande politico urbinate".

Chi? E cosa le disse?

"“Pino“ Saltarelli del Pci mi disse. “Lino non ti far condizionare oggi da quello che ti è successo ieri“. Una visione saggia, buona per la crisi di oggi".