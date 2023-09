"Sono ballerine, si sono allenate nei rifiugi"

I numeri parlano da soli: dall’inizio della stagione sono arrivate negli hotel della città intorno alle 7000 persone per circa 35mila presenze. L’ultimo appuntamento è proprio di questi giorni – esibizione di gruppi folcloristici e di ballo ucraini di fronte ad un Piazzale della Libertà stracolmo. In totale 230 persone e due alberghi al completo.

In questa stagione fatta di turismo ‘povero’, di quello ricco e di quello che non si è visto, su queste presenze fatte di ragazzini e ragazzine con mamme al seguito ed anche di ragazze, arriva una fotografia dall’organizzatore Vincenzo Ricci che fa questo mestiere da ormai 25 anni. "Il soggiorno costa poco – dice – perché viaggiamo intorno ai 35 euro al giorno".

"Ma il problema non va visto così, perché inganna: di ragazzini e ragazzine ne vanno anche 3-4 a camera e quindi una stanza alla fine rende anche 120, 140 auro. Che non è male affatto".

Ma a quel prezzo che cosa si ritrovano in tavola?

"Per un albergo il problema non è l’offerta del pasto perché sotto quel profilo i costi sono uguali per tutti. Le spese vere sono per la struttura e per il costo del personale".

Quando è iniziata la stagione?

"Abbiamo cominciato a portare gruppi da maggio: ne sono venuti anche dall’Indonesia, dalla Georgia, dalla Bielorussia, dal Kazakistan, dall’Uzbekistan e dai Paesi Baltici".

Quali i problemi che avete incontrato in città?

"Non sempre abbiamo trovato gli hotel per contenere le persone che arrivano in Italia attraverso il nostro tour operator. Questo si chiama ‘Sogno’ e l’associazione collegata si chiama la ‘Vie en rose’. E questo ha comportato che abbiamo dovuto trasferire molti di questi gruppi anche negli alberghi della vicina Romagna".

Ma la città piace?

"Direi molto. Il centro storico è vicinissimo al mare ed anche ieri mattina sono andati tutti a visitare la casa di Rossini e la Sonosfera. Pesaro è tranquilla e tutto è a portata di mano. Questo fattore conta".

Cosa che non va?

"Per 4 anni abbiamo tenuto i nostri festival a Rocca Costanza, uno spazio che è rimasto nel cuore di tantissimi gruppi arrivati nel corso di questi anni. Ma poi per una questione di uscite di sicurezza la Soprintendenza ha chiuso le porte. La Rocca andrebbe assolutamente riaperta e fatta quella benedetta uscita di sicurezza sotto il ponte".

Questi sono i giorni delle ucraine che ballano e danzano. Ma dove si allenano, sotto le bombe?

"No, nei sotterranei. Persone molto spartane che non hanno paura di nulla anche se quando ha sorvolato Pesaro un jet militare che andava a Misano per il moto Gp, nelle loro facce improvvisamente è balenata la paura".

Prossimo giro e cioè nel 2024?

"Ripartiamo con gli Ucraini e quindi per tutto giugno fino alla prima settimana di luglio gruppi dalla Bielorussia. A fine anno torniamo di nuovo qui ed un gruppo poi si esibirà al carnevale di Fano".

Parlano tutti, ma il primo tour operator della città, chi è?

"Assolutamente il mio. Parlano in tanti, ma i numeri sono quelli che ho detto".

m.g.