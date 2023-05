"Sono certo, avremo il via libera"

Il geometra Simone Sammaritani è l’amministratore delegato dell’Aurora srl, la società mista tra il patron della Cartiera Ciacci e Marche multiservizi, decisa a realizzare a Riceci la discarica da 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali.

Lei è sicuro di riuscire a farla?

"Non vedo perché non dovrei. Abbiamo realizzato un progetto molto bello, incaricando la principale società di questo settore, la T.En. di Reggio Emilia. Abbiamo le carte in regola per riuscirci e non abbiamo opzioni b. Otterremo i permessi"

Come mai avete scelto quella collina per fare una discarica industriale? Vi ha indicato la strada qualcuno per arrivare a Riceci?

"No, avevamo provato a farla nel Montefeltro ma ci sono state difficoltà. Così abbiamo scelto quell’area di Petriano perché sapevamo che poteva essere ottimale, e infatti lo è".

Ma l’intero paese non vi vuole e l’ambiente sarà stravolto. Non vi sembrano buone ragioni per lasciar perdere?

"No, sfido chiunque a dire che da Riceci si possa vedere la futura discarica. Per l’ambiente, metteremo tanti alberi ad alto fusto tutto intorno".

Ma da Urbino si vedrà

"Sì, è vero. Da Urbino si vedrà".

E le case vicine?

"Le abbiamo comprate"

Chi vi ha richiesto quel tipo di discarica?

"Gli industriali. Rispondiamo ad un loro Sos"