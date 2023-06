Sono di Piagge i campioni nazionali di ‘boccia alla lunga’

Mattia Bettini, Laura Artibani e Simone Formica. Sono tutti e tre di Piagge, municipio di mille anime nel Comune di Terre Roveresche, i campioni nazionali di ‘boccia alla lunga’. Una disciplina che ricorda la ruzzola, perché si gioca con lanci su strada. Anziché una ‘ruota’, però, si cerca di mandare il più lontano possibile una sfera con diametro dai 4 ai 9 centimetri e un peso dai 400 agli 800 grammi. La cosa straorinaria è che sia tra gli uomini, che nelle donne e gli under 14 hanno conquistato il titolo tricolore i rappresentanti della squadra Piagge. Teatro delle gare sono state le strade di Cantiano, location scelta dagli organizzatori in segno di solidarietà per il grave evento alluvionale del 15 settembre 2022. Mattia Bettini, 33enne - già in due occasioni laureatosi campione italiano a coppie (nel 2017 a Villa Fastiggi e il 28 maggio scorso a Terre Roveresche con il compagno Nicola Bonazzoli del team Monteciccardo) – ha sbaragliato la concorrenza degli altri atleti italiani (più di 100, in prevalenza marchigiani, umbri e emiliano romagnoli) con dei lanci super che hanno consacrato la sua indubbia classe, fatta di potenza e di tecnica. Ad applaudirlo, sulle strade cantianesi, la moglie Vanessa, la primogenita di 3 anni e il figlioletto di appena un anno.

"E’ stata un’emozione incredibile – sottolinea proprio Mattia – e sono felicissimo di aver raggiunto questo risultato. Così come sono orgoglioso di aver avuto in squadra Laura Artibani e Simone Formica, rispettivamente moglie e figlio del nostro capitano Thomas Formica, che hanno conquistato il successo nelle prove riservate alle atlete femminili e agli under 14".

Nella foto: da sinistra Simone, Laura e Mattia

s.fr.