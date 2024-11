"Sono guarita!". Laura Pausini canterà

Sono state ore di trepidazione per il concerto di Laura Pausini in programma questa sera alla Vitrifrigo Arena di Pesaro (ore 21), dopo la cancellazione dello show di Livorno dell’altra sera per una brutta influenza occorsa alla cantante di Solarolo. Ma nella giornata di ieri è arrivata la notizia tanto attesa dai fan. "Sono guarita! Ci vediamo a Pesaro domani sera". E’ così che Laura Pausini ha rassicurato i fan dopo il post dove annunciava invece il rinvio del concerto di Livorno. Stop dovuto a qualche linea di febbre e ad un generale stato influenzale dell’artista. Certo forse l’artista non sarà al massimo della forma, ma la sua proverbiale caparbietà "odio rinviare le date" e le sue doti di grande professionalità faranno in modo che il concerto (ben due ore e mezzo di musica), accontenti i tanti spettatori che arriveranno alla Vitrifrigo Arena da tutto il centro Italia.

Lo show, rodatissimo celebra trent’anni della sua carriera ed è la parte conclusiva del suo World tour iniziato lo scorso anno. Ma vediamo i titoli delle canzoni in programma che inizierà con “Il primo passo sulla luna“. Seguiranno nell’ordine “Durare“; “Un buon inizio“; “Ciao“; “Tutte le volte“; “Frasi a metà“; “Io canto“; “Un’emergenza d’amore“; “Celeste“, “Il nostro amore quotidiano“; “Davanti a noi“; “Resta in ascolto“; “E ritorno da te“; “Come se non fosse stato mai amore“; “Primavera in anticipo“; “Scatola“; “Ti porterai lontano“; “Non è detto“; “Lato destro del cuore“; “Non ho mai smesso“; “In assenza di te“; “Tra te e il mare“; “Limpido“; “Surrender“; “Con la musica alla radio“; “Benvenuto“; “Simili“; “Le cose che vivi“; “Io si (Seen)“; “Vivimi“; “Sorella terra“; “Zero“.

Parte finale con “Invece no“; “Incancellabile“; “Strani amori“; “La solitudine“ e “Non c’è“. Insomma una lunga cavalcata tra i successi di ieri e oggi con una superband e con fantasmagorico allestimento scenografico.

c. sal.