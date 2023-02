"Sono il rinnovamento Il partito chieda scusa per passato e sconfitte"

Chantal Bomprezzi, cosa l’ha spinta a scendere in campo?

"Perché credo che questo Pd abbia bisogno di rinnovamento: sono la candidata di un gruppo di ragazze e ragazzi promotori di un progetto che è nato già lo scorso anno dove si sono voluti mettere davanti i temi alle persone. Loro hanno ritenuto che potessi rappresentare meglio quel ponte intergenerazionale tra chi governa, chi ha governato finora ed è stato responsabile delle sconfitte elettorali, e il nuovo che avanza. Sono di quella generazione di trentenni che tanto faticano a trovare un lavoro e ad affermarsi nella società come nella famiglia: sono scesa in campo anche per cercare di portare avanti le loro istanze". Da donna, il suo impegno politico sta comportando e comporterà rinunce e sacrifici per la sua famiglia?

"Faccio politica da 13 anni, ho iniziato a 19 e la politica ha sempre fatto parte di me. La vivo come spirito di servizio, un’attività che ho sempre coniugato prima con lo studio e adesso con il lavoro e la mia famiglia".

Cosa si può fare per consentire alle donne di avere effettivamente le stesse possibilità di ricoprire ruoli di rappresentanza e politici?

"Bisogna dare dei segnali importanti: il fatto che ci siano due candidature di donne già è un buon segnale, ma non basta perché troppo spesso mi ritrovo nelle riunioni politiche a essere ancora minoranza".

La sfida più difficile che ha davanti il Pd regionale?

"Ritornare a essere credibile tra le persone. Troppo spesso abbiamo letto sui giornali persone che concependo il partito come proprietà, distribuiscono ruoli e posizioni, come se non contasse la comunità, né la sintesi politica né i contenuti. Ma per vincere questa sfida bisogna dare un segnale di rinnovamento nel metodo, nei contenuti e nei volti".

Quali le tre priorità per la regione?

"L’inclusione che è dare pari opportunità a tutti nel lavoro ma anche nei diritti come quello la salute e allo studio, l’innovazione e cioè il progresso e la sostenibilità come un modello di sviluppo che tenga conto dei significativi eventi climatici estremi. Servono azioni che impediscano che territori più in difficoltà possano spopolarsi, che le loro aziende debbano chiudere e scompaiano tutti i servizi".

In cosa teme la sua ‘avversaria’ politica?

"Non la temo affatto. La sua è una candidatura che è nata in una modalità più tradizionale, quindi dove si è partiti da delle proposte di candidatura piuttosto che dei contenuti al contrario della nostra. Mi auguro comunque che lei possa portare, in caso di vittoria, quel rinnovamento necessario. Il Pd deve chiedere scusa per il passato e riallacciare il rapporto con la gente, pensare meno a concepire la politica e il partito come un posto di lavoro ma piuttosto come un servizio".

Le correnti interne al partito hanno spesso costituito un ostacolo, cosa farà per neutralizzarle?

"I partiti sono diventati dei centri di potere che facevano capo a un capobastone ed è proprio quello che noi non vorremmo. Per impedirlo abbiamo cercato di mettere in campo un metodo nuovo che ponesse di nuovo al centro i contenuti e soprattutto con una classe dirigente rinnovata".

Sara Ferreri