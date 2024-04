"Sono riuscita a far vivere i ciclamini"

Sul mio terrazzo, oltre ai prevedibili bidoni per la differenziata, ci sono: una panchina blu – gentilmente dipinta dal mio compagno – e un tavolino di plastica. Sopra di questo poggiano: una pianta di mimosa; quattro piante di avocado; una minuta pianta di rosmarino – grazie alla quale sono solita farmi delle gustose tisane digestive –; un prezioso geranio che profuma di rosa – regalatomi da mia nonna, orgogliosa della sua pianta centenaria – e un vaso di ciclamino fucsia in piena fioritura.

Ogni anno, ad ottobre, è il mese della ricerca scientifica contro la Fibrosi Cistica, la malattia genetica che mi accompagna fin dalla nascita. La campagna per la raccolta fondi a favore della ricerca prevede la vendita di meravigliosi ciclamini. Puntualmente, da 10 anni a questa parte, oltre ad aiutare come volontaria, mi cimento nell’acquisto di questa meravigliosa piantina dal colore pieno di vita. Ogni volta il ciclamino, mannaggia a me, finisce per fare una brutta fine. Questa volta invece è diverso: oggi, 19 aprile 2024, la mia piantina compie 6 mesi! Non ho mai avuto il pollice verde, ma una volta una signora mi ha detto: "Asia, le piante sono esseri viventi, hanno bisogno di amore, come le persone".

Ho iniziato a curarle con un riguardo diverso, dedizione e orgoglio nel vederle crescere ogni giorno. Ieri pomeriggio mi sono messa a pulire il terrazzo: ho sistemato i vasi e ripulito un po’ il terriccio dai vari rametti e foglie secche, quando ho trovato un bocciolo di ciclamino completamente secco. Con grande sorpresa, dentro a quel bocciolo c’erano custoditi dei piccoli semini, che ovviamente non vedo l’ora di piantare in un vaso tutto per loro. Spesso diamo per scontato il potere e la magìa della natura che ci circonda, ma dobbiamo ricordarci che è grazie ad essa se esistiamo.

Asia D’Arcangelo