"Sono sconcertata dal fango che sta emergendo dalla crisi"

"La città è sconcertata da quanto fango sta emergendo". A sottolineare i poco belli retroscena emersi in questi giorni dalle dichiarazioni dei protagonisti è il gruppo di minoranza Futura: "Tutta questa storia – dice Maria Francesca Crespini – e i rapporti di forza che sfiorano il bullismo, dimostrano ancora una volta l’inadeguatezza di questa amministrazione. Il giovane-vecchio Donnanno, con un comportamento degno dei più navigati politicanti, accetta di firmare un documento che non condivide su indicazione del sindaco, perché dall’interno possa raccontargli tutto. Poi, spuntano dichiarazioni d’appoggio di personaggi che hanno ottenuto incarichi e prebende da anni e appena si accorgono che la manna potrebbe finire, rinnegano chi li ha portati alla poltrona. Non sono certo questi i protagonisti di alta politica. Gambini ha avuto il sostegno solo da persone che hanno cariche in Urbino Servizi e MMS o da chi ha ricevuto l’obolo da molti anni. Se Gambini vuole davvero verificare la lealtà che gli è stata espressa da tutti questi personaggi, azzeri tutte le deleghe e gli incarichi, comunicando a tutti che non gli saranno ridati. Poi vedremo quanti gli manifesteranno la propria solidarietà! Ma dopo il marasma creatosi all’interno della sua maggioranza e le dure dichiarazioni che ha fatto sui “dissidenti“non può cancellare tutto come se niente fosse: è una questione di dignità. Tra l’altro Gambini dovrebbe anche spiegare ai cittadini perché ha detto che aveva protocollato le dimissioni già dal mattino, mentre da un accesso agli atti risulta che le abbia depositate alle 17,53, facendo aprire l’ufficio protocollo (chiuso il venerdì pomeriggio) alle 17,30 circa".

Conclude Crespini: "Una dichiarazione menzognera fatta pubblicamente, per cui per dignità e rispetto per la città, sarebbe opportuno che non ritirasse le dimissioni".

gio. vol.