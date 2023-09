"Sono sei anni e mezzo che vi parlo di me in questa rubrica"

Cari lettori, ben ritrovati! Mi siete davvero mancati, – no, se ve lo state chiedendo la rima non era premeditata –. Ho pensato di scrivervi spesso durante l’estate, ogni giorno avevo qualcosa da raccontarvi e iniziavo ad immaginare le vostre risposte e i vostri pensieri inviati alla redazione del giornale. Credetemi, leggervi nelle vostre osservazioni e nei vostri ringraziamenti per le mie parole è una soddisfazione indescrivibile.

Ogni volta che leggete “Asia“, leggete me, le mie paure, i miei ragionamenti – a volte contorti, lo ammetto –, la mia vita. Sapete, non sono stata io a scegliere il titolo di questa rubrica, lo ha fatto un mio “superiore“ e quando me lo ha comunicato la mia reazione è stata: "Perché?"; e la sua risposta mi ha lasciata letteralmente a bocca aperta: "Noi vorremmo che tu ci raccontassi la vita attraverso i tuoi occhi, Asia, ecco perché la rubrica avrà il tuo nome!". Pensavo mi spettasse chissà quale responsabilità, "raccontare la vita"? A chi interessa quello che mi è successo, quello che faccio e penso? Ho iniziato a riportare nero su bianco i miei viaggi, le mie avventure ospedaliere, la mia complessa esistenza tra un trapianto e l’altro, mi sono messa a nudo parlando della mia malattia e di quanto io abbia fatto per riuscire a combattere una guerra che, nella realtà dei fatti, non avrà mai una fine. Oggi la mia rubrica ha esattamente sei anni e mezzo, e continua ad esistere soprattutto grazie a voi lettori che sostenete ogni mia parola. Scrivere è una delle mie passioni più grandi insieme alla lettura, è il mezzo col quale io posso comunicare sensazioni e sentimenti nel migliore dei modi. La scrittura è la formula magica che mi fa diventare trasparente permettendomi di mostrare la vera Asia.

Asia D’Arcangelo