"Sono un rischio i ritmi serrati"

"Ben vengano tutte le iniziative di legge che tutelino i lavoratori, ma è necessario mettere in pratica anche una cultura della sicurezza – dice Raffaele De Lucia, delegato Feneal Uil Marche -. Rispettare le regole e seguire le corrette pratiche all’interno di un cantiere, vuol dire anche lavorare rispettando tempistiche più lunghe e può capitare che per lavorare a ritmi serrati si chiudano gli occhi e questo è inaccettabile. Seguire le regole alcune volte è considerato una perdita di tempo, e in alcune imprese, soprattutto quelle molto piccole dove magari il lavoratore è impiegato al fianco dello stesso titolare, l’operatore si fa delle remore a segnalare un possibile pericolo. Devo però segnalare che nel nostro territorio ci sono tante aziende che invece rispettano le regole".