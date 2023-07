"Sono uscito due ore e i ladri sono entrati qui"

Topi d’appartamento sempre più spregiudicati. Ieri hanno compiuto un blitz nella fascia oraria dalle 12,30 alle 14,30 in pieno centro ad Orciano, a cento metri dal municipio, in via Kennedy, la parallela di corso Metteotti. Vittima del raid la casa di Luciano Bergamini, noto geometra e imprenditore, 89enne, che dalla morte della moglie vive solo. "Sono uscito poco dopo mezzogiorno – racconta – e al mio ritorno, verso le due e mezza, ho visto i vetri del portone spaccati e poi, girando lo sguardo ho notato che c’era una finestra al piano terra aperta, che qualcuno aveva forzato". L’uomo è entrato nell’abitazione e quello che era un triste presentimento si è trasformato in realtà.

Ogni stanza presentava i segni inequivocabili del passaggio dei ladri: "Hanno rovistato ovunque – riprende Bergamini -; nei cassetti delle mie scrivanie al piano terra e, soprattutto, al primo piano, dove ci sono la camera da letto e il soggiorno. Ho trovato tutto per terra e armadi e cassettiere spalancati. Un autentico disastro, che al di la dei danni ti suscita un senso di sconforto dentro. Non è possibile assentarsi da casa per due ore, in pieno giorno, e trovare una simile devastazione. E’ terribile". Sul bottino precisa: "Ho visto che mancano due libretti degli assegni, che ho provveduto a bloccare, e delle banconote per alcune centinaia di euro. Per fortuna, i malviventi non sono riusciti a trovare altri contanti e anche dei gioielli che tengo in dei nascondigli particolari". Da segnalare che i ladri si sono disinteressati anche del fucile da caccia dell’uomo, regolarmente detenuto e custodito all’interno di un armadio nella camera da letto.

"E’ chiaro che questa gente – riprende Bergamini – cerca solo soldi e preziosi, ignorando ogni altro oggetto. Ripeto, non è possibile uscire di casa per un paio d’ore e vedere questo scempio. E’ una cosa davvero inquietante, che ci toglie la sicurezza anche di vivere nel nostro appartamento, che dovrebbe rappresentare il massimo della sicurezza". Quest’episodio è la testimonianza della nuova recrudescenza di fenomeni criminali del genere, dopo il triplice furto verificatosi a Fratte Rosa nella serata di mercoledì, quando una banda di ladri ha fatto irruzione in tre appartamenti, tra i quali quello del sindaco Alessandro Avaltroni, che rientrando a casa dopo cena ha trovato tutto sottospora, scoprendo la mancanza di alcuni gioielli e contanti.

Sandro Franceschetti