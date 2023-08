Sonorità jazz, ritmi post-rock È arrivata l’ora di “Periscopes +1“

Dopo il tutto esaurito di domenica a Gradara con Fabrizio Bosso e il suo quartetto (molti quelli rimasti fuori dalla Piazza d’Armi del Castello), questa sera ultimo concerto di Terre Sonore. A Fermignano (piazza Martiri d’Ungheria), si recupera il concerto dei Pericopes + 1, inizialmente in cartellone il 4 agosto e rinviato a causa del maltempo. Pericopes – ovvero Emi Vernizzi al sax, Claudio Vignali al pianoforte e al Fender Rhodes e Ruben Bellavia alla batteria – è un gruppo che propone musica originale il cui stile è descritto come “crossover“ tra scrittura e improvvisazione, sonorità post-rock, prog ed elettronica. UP è l’ultimo capitolo dell’evoluzione artistica di Pericopes che "ci ricorda – si legge nelle note di sala – di espandere le prospettive e creare nuova energia positiva, di alzare lo sguardo in una società di persone volte sempre più in basso sui propri schermi".

La band evoca queste ispirazioni, connettendo storie, ritmi, elettronica, melodie capaci di trasportare il pubblico in un equilibrio tra passato, presente e futuro. Ideato nel 2007 il progetto Pericopes in questi anni è stato presentato in diverse rassegne e festival con all’attivo 4 album e importanti riconoscimenti: primo premio UmbriaJazz Contest e primo premio Padova Carrarese con segnalazione al Topjazz 2013. Successivamente le collaborazioni si sono estese all’estero (nel 2014 con il batterista americano Nick Wight) per evolversi in Pericopes+1; un power-trio sax-piano-drums che dimostra potenza e intenzione. Pericopes+1 appartiene a una nuova generazione del jazz di matrice europea. Dal 2020 in poi le collaborazioni vedono la partecipazione del batterista Ruben Bellavia e del pianista Claudio Vignali, dando vita all’attuale line-up assieme al co-fondatore sassofonista Emi Vernizzi. Pericopes è stato incluso nel libro “La Storia del Jazz“ (ed. Hoepli, 2021) come tra le importanti produzioni italiane di nuova generazione.

Info e prenotazioni:

Fano Jazz Network:

0721 1706616;

388 6464241

Claudio Salvi