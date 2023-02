Sopralluogo nei palazzi pubblici terremotati "Danni ingenti, Regione e Ministero si muovano"

L’assessore al Fare Riccardo Pozzi e i dirigenti del Comune di Pesaro Maurizio Severini e Eros Giraldi l’altro ieri ieri mattina hanno accompagnato la Protezione Civile regionale in un tour di verifica tra gli edifici comunali pubblici che hanno subìto danni dopo il terremoto dello scorso 9 novembre. Palazzo Gradari, Musei Civici, la Sinagoga, Teatro Rossini, Chiostro di San Giovanni, chiesa di San Ubaldo e due edifici scolastici. "Speriamo – ha detto Pozzi– che da Regione e Ministero possano esserci riscontri positivi da questi controlli, perché gli interventi che dovranno essere effettuati sono tanti, come gli edifici che hanno avuto lesioni di tipo dissipativo, cioè che non hanno interferito sull’agibilità e quindi sulla possibilità di usare quelle strutture, ma richiedono lavori puntuali da parte del Comune. Per programmare questi interventi occorrono risorse straordinarie".