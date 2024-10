Sopralluogo nella 4ªE del Marconi: "Non c’è il rischio di cedimenti. E al Campus avanti con i lavori"

Dopo la lettera scritta da alcune mamme degli studenti della 4ªE del Liceo Marconi (dislocata al Genga), in cui esprimevano la loro preoccupazione per le condizioni in cui versa il soffitto dell’aula che ospita i ragazzi, in seguito alle piogge di settembre, nonché il messaggio trovato scritto sabato sulla lavagna che avvertiva gli studenti di non spostare i banchi per ragioni di sicurezza, interviene la Provincia, che ieri ha condotto verifiche tecniche sul posto. "Gli uffici del Servizio edilizia scolastica specificano che non risulta il rischio crolli, il solaio non è pericolante e si sta lavorando in quell’area come in altre del Campus per risolvere i problemi derivanti dalle infiltrazioni". Ad intervenire è anche il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, anche in seguito alla segnalazione dei genitori in cui lamentavano mancanza di risposte da parte degli enti interessati, tra cui la Provincia. "Al Campus – dice – abbiamo due ditte sul posto da settimane per tamponare le criticità maggiori, come le guaine e le vetrate che causano le infiltrazioni. Sono stati fatti interventi su Bramante-Genga, Mamiani e Marconi. E si continua a lavorare senza sosta per fare in modo che non ci siano più infiltrazioni. Nel frattempo, stiamo trovando soluzioni anche sul piano strutturale, per la ristrutturazione più profonda. Ma specifico che la difficoltà deriva dalle condizioni proibitive in cui dobbiamo muoverci".

E aggiunge: "La competenza sulle scuole superiori, e quindi anche sul Campus, spetta alla Provincia e non al Comune – dice Paolini –. Con i tagli che subiamo dal livello statale, però, non ci sono soldi per la viabilità e le scuole. Da Roma è facile parlare, sul territorio però bisogna agire e siamo noi a pagare le conseguenze. Se non ci danno i mezzi siamo disarmati. Registriamo 750mila euro di tagli quest’anno. Se ne aggiungeranno altri 750mila euro nel 2025 e 350mila euro nel 2026. Quando guardiamo i provvedimenti delle leggi di bilancio – osserva il presidente – siamo letteralmente costretti a inventarci le soluzioni per scuole progettate negli anni Settanta. Ma l’abbiamo promesso ai ragazzi e ai dirigenti scolastici: il Campus per noi è la priorità assoluta".

Tagli alle risorse di cui parla anche il direttore generale Marco Domenicucci, che annuncia: "Dobbiamo trovare alternative: per questo destineremo ai lavori strutturali che servono al Campus un milione e 200mila euro, provenienti dalla imminente vendita della quota provinciale del Centro per l’impiego (via della Robbia) alla Regione. Gli uffici tecnici stanno elaborando i progetti". L’ulteriore mossa è il contratto di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici, riscaldamento e altre voci: "Scadrà nel 2025. Abbiamo già chiesto alle ditte che hanno manifestato l’interesse alla prossima gara di presentarci proposte di project financing che abbiano al centro gli investimenti per il Campus".