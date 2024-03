Sopralluogo sul cavalcaferrovia: "Sì, i lavori andavano fatti così"

"In questi giorni sono in corso i lavori per installare i giunti di dilatazione, che consentiranno al ponte di reagire correttamente agli sbalzi di temperatura. Un intervento che andava realizzato in questo modo, seguendo queste tempistiche: dopo l’asfaltatura, per far sì che i giunti venissero posizionati correttamente alla stessa altezza della strada asfaltata". Dopo il nostro servizio di ieri, l’assessore Riccardo ha fatto direttamente un sopralluogo sul cavalcaferrovia per ribadire i concetti dopo i tanti dubbi espressi dai cittadini sul canrtiere. "In questa settimana sono in corso anche gli interventi di realizzazione della nuova illuminazione led – conclude -, per rendere il cavalcaferrovia più sicuro e innovativo".